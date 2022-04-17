满足年轻人租房和共住新需求 政府将与私企探讨 推出更多住房类型

为迎合不同群体的需求，政府将与私人业界合作探讨推出更多住房类型，并为民众尤其是较年轻一代，提供租房和共享居住空间这两个渐受欢迎的选项。

国家发展部长李智陞昨天（4月16日）在长期规划检讨第二场总结对话会上说，政府会继续在交通便利的地点提供组屋和私宅，也会尝试较新颖的组屋格局、面积、设施与构造。

我国还会探讨推出更多元的住房类型，以满足年长者和残障者等各群体的需求。例如，政府下半年会通过招标推出位于高文培立道（Parry Avenue）的私人设施，为年长者提供辅助生活选择。

本场对话会聚焦于居住设施与环境的长期规划方向。市区重建局去年7月启动长期规划检讨的公共咨询，目前第三阶段的两场总结对话会旨在根据公众反馈，阐述我国长期土地用途与基础设施发展的规划原则及策略。

市建局指出，许多新加坡人在咨询阶段提出规划更包容住房选项的重要性。这包括提供更多适合多代同堂的住房类型，以应对人口老龄化等趋势，也加强家庭和社群的联系。

一些参与者还表达了对租房和共享居住空间的兴趣，也有一些人希望政府能在更靠近市中心的地点，提供负担得起的住房。

面对冠病疫情，李智陞说，许多人也反映希望能在住家附近享有使用社区设施的便利，并且乐于见到更多能促进居民交流的社区空间。

他指出，学校设施是政府善用土地资源的例子之一。目前，纳入双重用途计划（Dual-Use Scheme）的学校体育设施周末可开放给公众使用。市建局正与教育部合作，探讨对新学校以及展开大型装修工程的学校在设计上作调整，让社区得以使用更多学校设施。

此外，市建局也探讨为我国相对匮乏的土地注入更多灵活性，其中包括在住宅区拨出更多预留空间，例如组屋底层等，以便随时应对社区需求。

整体上，政府在规划新市镇或重新发展现有市镇时，会把预留空间考虑在内。不过，市建局指出，要结合更多这类空间，意味着用在住房等其他需求的土地会变少，因此须仔细斟酌。

经过首两个阶段的公共咨询，长期规划检讨征得逾1万5000人的反馈。市建局本月9日已举办首场总结对话会，重点勾勒工作场所和交通的规划。

增设居家办公专用房间

李智陞提及，许多参与者认为住宅区应提供更有利于居家办公或学习的环境，例如结合共用工作空间，或在组屋或公寓里增设居家办公专用房间。

不过，在考虑住家的未来设计时须权衡利弊，包括考虑土地供应的问题。他解释，如果这么做意味着人们需要的办公空间会减少，尚属合理，但这也代表同一块地能建造的住宅单位或会变少，除非政府显著提高容积率，或是占用原本划为绿地等其他用途的空间。

人们对住房的需求料持续上涨一段时间，李智陞提醒说：“因此我们在做出影响深远的大动作前，须慎重考虑每一个点子。”

市建局正与有关机构合作完善规划原则与策略，今年中会举办展览向公众介绍详情。这些原则与策略将逐步转化为指引我国未来数十年发展的具体计划。