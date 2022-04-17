许文远以团队建设方式进行征询 成员综合评估后 列出心中人选顺序

受委托协助促成第四代领导团队共识的前部长、人民行动党前主席许文远昨天在记者会上说，按照李显龙总理的嘱咐，他的任务不只是找出哪个人选获得最多部长支持，也要在过程中促进团队共识。

用团队建设的方式，鼓励领导班子成员坦率地各抒己见，前部长许文远征询各成员对第四代领导班子领军人的看法时，请他们根据潜在人选的领导特质进行深入、冷静的思考，并按照优先顺序列出心目中人选。

受委托协助促成第四代领导团队共识的前部长、人民行动党前主席许文远昨天在记者会上，讲述他征询团队各个成员意见的过程。

他说，按照李显龙总理的嘱咐，他的任务不只是找出哪个人选得到最多部长支持，也要在过程中促进团队共识。

“总理强调，我们应该带着正确的精神进行，我们做出的选择也会有深远影响。我们得找出谁最能团结团队，谁能把部长们的不同长处发挥到最大，谁能为团队和为新加坡提供领导力，谁最可能让我们继续取得成功。”

许文远于是采取了团队建设的方式，以促使不同成员对潜在人选的长处和短处，坦诚、率直地发表看法。他说：“我们的大方向是促进团结，确保有个牢固的第四代领导班子，带领新加坡前进。”

国会今年3月完成新财年政府财政政策和拨款委员会辩论后，许文远逐个约谈相关成员。他要求他们列出心目中除了他们自己以外的领军人选，也让他们对其他几名潜在人选进行排序。

每场约谈，许文远也与对方探讨潜在人选的主要政治领导特质，鼓励成员做出深入、冷静的决定。

他说，大家非常坦率地评估，也就哪位人选最具备服务新加坡的决心、能争取同僚和新加坡人的信任、能为同僚提供坚实后盾、能让同僚团结并为国家服务，做出非常有力的论述。

“对潜在人选进行评估，讲求各个成员在密切共事多年所形成的判断力和眼光……，我让他们根据综合评估选出领军人选，同时也得考虑到这名领军人必须带领他们出征选战。”

19成员中15人选黄循财 作为心目中第一人选

许文远说，通过这些谈话，19名成员中的15人选择黄循财作为他们心目中的第一人选。李总理本月初结束美国访问行程回国后不久，许文远向他汇报结果，并于本月14日将结果报告给部长们和全体行动党议员。

昨天的记者会上，李总理感谢许文远帮忙完成这项重要任务，也很高兴部长、议员们明确肯定了财政部长黄循财的表现和人格，一致推举他为领导。

李总理有信心，由黄循财领导的第四代团队可以带领新加坡克服各种困难，为国人带来更多福祉。他也呼吁所有人全力支持黄循财和他的团队。