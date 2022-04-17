黄循财：从不追逐权位 与团队合作全力履职

黄循财说：“只有形成一个强大而团结的队伍，我们才能克服所有的挑战，一心一意地为新加坡和新加坡人服务。这就是为什么我重视团队中每一个人的贡献，包括我们更广泛的、勤奋和敬业的活跃党员们。”

财政部长黄循财在获推举为第四代团队领导后的首个记者会上说，他从不追逐权位，也实实在在地看待自己的能力和长处，承担起这个非常重大的责任之后会全力以赴，跟团队紧密合作。

李显龙总理、黄循财以及受托促成共识的前内阁部长许文远昨天上午在总统府举行记者会，说明推举过程以及解答媒体的提问。

黄循财说，他不曾主动谋求差事，但过去25年的公共服务生涯中，肩负的职责不断增加。无论获分配什么任务，他都全力以赴；如果尽了最大的努力仍未臻理想，他会努力学习、尽力提升，争取做得更好。

谈到接下来的重任时，黄循财说，他对新任务不抱任何幻想，因为随着政治竞争日益激烈以及人们更渴望国会出现多元化声音，一切将变得更具挑战性。

他重申，建国以来，新加坡的政治领导强调的是团队而不是个人，他需要团队中的每一个人，包括部长、高级政务部长、政务部长、政务次长和国会议员。

“只有形成一个强大而团结的队伍，我们才能克服所有的挑战，一心一意地为新加坡和新加坡人服务。这就是为什么我重视团队中每一个人的贡献，包括我们更广泛的、勤奋和敬业的活跃党员们。”

李总理在记者会上说，当前的世界越来越复杂，新加坡面对的挑战也越来越严峻。国家领导人必须召集不同背景的人才，让他们合作发挥各自所长，才能取得无法靠个人完成的出色成果。

总理将领导团队比喻为一支球队，成员必须齐心协力争取为球队进球，包括愿意将球传给能够进球的其他队员，协助攻门得分。

黄循财也说，他期待吸引更多人加入团队，以不同的方式做出贡献和帮助加强这个整体，总理和两名资政的建议和指导也会继续让第四代团队获益。

第四代领导团队的背景多元，除了有熟悉公共政策的前公务员，也有能够通过不同视角提出新点子的私企前成员。

黄循财说，他重视这个团队的多元性与合作，并会努力确保整体贡献大于个人贡献的总和。

他指出，第四代领导团队一直都紧密合作，无论是处理政党事务、新加坡绿色发展蓝图、女性发展还是对抗冠病疫情，都能从中更好地了解彼此的长处，以及增强互信与互补能力，这是团队必须采取的工作方式。

要赢得每个国人 的信任与支持

他说，眼下除了冠病疫情，俄乌战争也带来巨大的经济挑战，国家面对更高、更持久的通货膨胀以及经济增长放缓。

黄循财也说，今年的预算案为更新和加强社会契约踏出了第一步，接下来团队会邀请公众参与对政策的检讨，了解需要调整和改进的地方。他表示，充分认识到新加坡人的经验和观点日益多样化，因此希望每一个人在前进的路上都能有参与感。

“这将是第四代团队的主要工作，我们作为一个团队也会继续努力，要赢得每一名新加坡人的信任与支持。”