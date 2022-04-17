4岁学珠心算 初院女生打破本地三“最快”纪录

四岁开始接触珠心算，七岁打败成年选手赢得世界级冠军，本地17岁初级学院女学生如今再打破本地三项“最快”纪录。

这名就读于华侨中学高中部二年级的黄淑英（17岁），昨日（4月16日）在母亲的陪同下受访称，还记得当年是在四岁生日当天报读珠心算课程。“当时我年纪很小，但老师用图卡教学，也会玩数学游戏，从而激发了我对珠心算的兴趣，每次都很期待去上课。”

隔年，年仅5岁的她首次参赛就拿到珠心算国际奖项，大大提升了信心。上了一年级后，在校方鼓励下她参加由台湾主办的世界网络心算比赛，最终她打败多名来自世界各地的选手，荣获冠军。

“这是一场公开赛，印象中年纪最大的选手30多岁，也有来自印度、台湾、泰国等高手。由于比赛以累计分数的方式进行，为了追上对手，我每天都坐在电脑前好几个小时不停算题。”

黄淑英与副校长（右二）以及两名老师合照。（受访者提供）

她笑称：“当时老师会在旁边监赛，一直用激将法和我说快追上了，我就拼命地算，越做越多，越做越快，最后很不可思议的真的拿下冠军。”

她在往后的13年间也参加过28次心算比赛，获奖无数。今年2月中，她主动联系新加坡纪录大全（Singapore Book of Records），想挑战心算“五分钟内最快速2x1数字乘法”，并在与当局接洽后，被认为符合挑战资格。

“我最终在华中副校长、两名老师以及当局主席的见证下，于4月2日挑战，并在5分钟内答对了256题两位数乘以单位数的心算题创下纪录。”

另外，她也打破“5分钟内最快速平方计算”和“最快速完成100项Sporcle网站乘法题”的纪录。

完整报道，请翻阅2022年4月17日的《新明日报》。