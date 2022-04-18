测试创新技术预计明年落成 白沙设厂研究减少海水淡化能耗

公用事业局公共私营合作管理处主任王琦玮受访时指出，虽然海水取之不尽，但淡化海水所需的能源较高，成本也较昂贵。“公用局正积极与业界研究人员、学府和企业合作测试创新技术，以减少海水淡化的能源消耗。”

公用事业局将在白沙设立一座海水淡化技术综合验证厂，与本地企业和学府合作测试创新技术，以减少海水淡化过程的能源消耗。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰昨天（4月17日）为裕廊岛海水淡化厂主持开幕时说，这座海水淡化技术综合验证厂（Integrated Validation Plant）的目标是在2025年之前把海水淡化所需的能源，从每立方米3.5千瓦时降到少于2千瓦时。验证厂预计明年竣工。

裕廊岛海水淡化厂 每天可产3000万加仑食用水

公用事业局公共私营合作管理处主任王琦玮受访时指出，虽然海水取之不尽，但淡化海水所需的能源较高，成本也较昂贵。“公用局正积极与业界研究人员、学府和企业合作测试创新技术，以减少海水淡化的能源消耗。”

昨天正式开幕的裕廊岛海水淡化厂是本地第五座海水淡化厂，标志着新加坡自主开发水源的另一重要里程碑。这也是过去两年第二座启用的海水淡化厂，吉宝滨海东海水淡化厂于2020年6月投入运作。

2018年底开始兴建的裕廊岛海水淡化厂，原定2020年投入运作，但因冠病疫情导致建材和人手短缺而拖慢工程进度，延至今年4月才启用。

这座新厂占地超过3.7公顷，有五个足球场大，每天可生产最多3000万加仑的食用水，相当于本地用水量约7％，足以填满55个奥林匹克标准型游泳池。

我国目前每日用水量达4亿3000万加仑，预计到了2060年将增加一倍。

裕廊岛海水淡化厂是公用局与私人企业在设计、建造、拥有和经营（Design, Build, Own and Operate，简称DBOO）计划下开展的项目，由大士能源（Tuas Power）和新科工程（ST Engineering）合组的财团负责营运，为期25年。

新厂的能源效率比一般海水淡化厂高出约5％，每年可节省约5000兆瓦时电力，相当于近1000户组屋家庭一年的用电量。

裕廊岛海水淡化厂厂长、大士能源（公用事业）副总裁陈泽洋受访时解释，这是因为新厂与大士能源管理的登布苏多联产设施（Tembusu Multi-Utilities Complex）相邻，在抽取海水、排水结构和电力供应方面可共用设施，发挥协同效应。

这座高度自动化的海水淡化厂，可由三人小组从中央控制室监控整厂的运作。厂内也采用最新的水处理设备和薄膜技术，例如通过溶气气浮过滤（dissolved air flotation）去除海水中的胶体、油渍和青苔；超滤系统去除颗粒物，以及反向渗透（reverse osmosis）去除溶解的盐分和固体。

王瑞杰说，海水淡化不是新的概念，但我国用了数十年才使成本变得可行，并在2005年启用首座新泉（SingSpring）海水淡化厂。

他在总结时强调，我国迈向实现水资源可持续发展的旅程已经走了很远，但这段旅程并未就此结束。

“我相信凭着同样的勇气和智慧，未来几代的新加坡人都将能继续享有水供保障。”