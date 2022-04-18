逼退砍前妻狂汉十人获表扬 冒险英雄：刀刀夺命怎能不救

美芝路火锅店外持刀砍人案，公众拿塑料椅、小梯子、铁盘、垃圾桶、广告站牌丢砸凶徒，救回女伤者一命，10名英勇公众今午（4月18日）获警方颁发公众精神奖表扬。

《新明日报》早前报道，这起骇人血案发生在本月14日下午约5时30分，地点是美芝路75号的重庆正宗老火锅店的后巷。

事发时，46岁的程国岩（译音）到火锅店追砍41岁的前妻，用菜刀将后者砍成重伤，全身浴血，左手也几乎被砍断。期间，附近多名公众不断朝他丢砸物品，阻止他继续动手，女伤者才有机会逃脱。

这些救人英雄包括烧烤店老板史骏和经理郑伟佳、附近餐厅职员林志刚、雷海贵、魏晨祥、林志伟和林永埤，当时正在维修冷气的潘小硕和张岱，以及附近火锅店员工杜丽桂。

他们有的对着男子大喊、有的拿了塑料椅、垃圾桶、广告站牌、梯子丢向男子，分散男子注意力，避免他进一步伤害女子，也有人马上到酒店求救，并向警方报案。他们今天中午在警察广东民大厦，获得警方颁发的公众精神奖。

中央警署署长翁文胜助理警察总监说：“很高兴可以颁发公众精神奖给10位无私的公众。一名女子遭人用刀攻击时，他们挺身而出，除了对持刀的男子大喊，还向男子丢东西让他分神，阻止了男子进一步伤害伤者。他们清楚知道男子手持武器，却还是勇敢地站出来。他们的机警和勇气都值得受嘉奖。”（部分人名译音）

“每一刀都想致女子于死地”

“刀刀夺命，怎能不救！”

有公众拍到，男子当时拿着刀子，架在伤者脖子上似是割颈。当时，公众林志刚就在现场。他说：“我手上没武器，只好靠喊的，引起其他人的注意。”

林志刚说，男子每一刀都想致女子于死地，根本不容他思考自身安危。

“我大喊：‘她死掉了，死掉了！’但那男的就是不停手，还好其他人很快赶到。”

完整报道，请翻阅2022年4月18日的《新明日报》。