19日重开 公众抢订K歌房

预约电话接不停，不少顾客见电话打不通索性直接到分行订房，KTV业者表示虽为久违的盛况感动，但悬而未决的问题导致明天（4月19日）是否能重开仍是未知数，不少业者表示仍在为此操心。

《新明日报》前天报道，家庭式KTV业者Teo Heng因转型成办公空间后，相关准证需重新申请才能恢复KTV服务。明天就是各大夜店娱乐场所重开的大日子，然而到了今天（18日）中午依旧没有消息，让Teo Heng董事张玉琴心急如焚。

“那些转去餐饮业的KTV，就没碰到问题，我所知道的是食品局会自动帮他们（KTV业者）更新成对的准证执照。因为我们是改成办公温书空间用途，申请单位是市区重建局，是不同的单位。如果没有得到批准，明天所有四间店就不能开业，很多顾客都会很失望。”

张玉琴受访时说，她在约两周前，也就是政府宣布KTV可重开后不久就已提交申请。据她了解，当局相信是收到太多其他方面的申请，处理量大，因此需要时间。

“我们这几天的电话预约应接不暇，顾客打不通，很多还亲自下来预订，已好久没出现这种盛况了。”

张玉琴说，如果到今天下午5时还没得到批准，明天的重开计划只好另做打算。“我老人家心脏快要负荷不过来了！”

完整报道，请翻阅2022年4月18日的《新明日报》。