全球面对增长包容及可持续发展挑战 黄循财：财政支出功能须重新定位

财政部长黄循财在美国智库彼得森国际经济研究所2022年宏观周上发表专题演讲时强调，这不是花多少钱的问题，而是钱怎么花，和花在哪里的问题。他也不是呼吁各国实行“大政府”政策，而是主张让国家发挥更积极、有意义的角色，以达到重要的长期目标。

为应对全球经济面临的增长、包容和可持续发展三大结构性挑战，国家与政府财政支出功能必须重新定位到为社会提供公共产品和建设长期集体能力上。

出访美国的财政部长黄循财于美国东岸时间昨天（4月18日）上午（新加坡时间昨晚）在美国智库彼得森国际经济研究所（Peterson Institute for International Economics，简称PIIE）2022年宏观周上发表专题演讲时指出，各国必须重新定义财政政策，更新社会契约。

黄循财强调，这不是花多少钱的问题，而是钱怎么花，和花在哪里的问题。他也不是呼吁各国实行“大政府”政策，而是主张让国家发挥更积极、有意义的角色，以达到重要的长期目标，包括提高生产力、应对不平等、重新启动社会流动性，及催化绿色经济。

黄循财说，社会转移支付能帮助解决急迫的问题，但只有专注在打造共同能力才能支撑长远发展，各国必须在两者之间找到正确的平衡。

他一一列举几个公共拨款能提升公共福祉的例子，包括增建关键基础设施、投资在幼儿早期发展、形成包容性、让不同经济社会背景居民以适当比例混居的社区，以及对退休福利和医疗保健进行改革。黄循财说，政府在这些方面的投资和做出的正确激励措施，是打造包容和可持续增长的基石。

这是黄循财本月14日获确立为新加坡第四代领导班子领军人后的首个出访行程。他在以“后冠病世界里的增长、包容和可持续发展”为题的演讲中，用约半小时勾勒全球在这三方面面对的结构性挑战。

在增长议题上，黄循财说，通货膨胀预计在较长的一段时间内居高不下，各国在增长和应对通胀之间必须做出更艰难的权衡。

此外，全球化浪潮正在减退，世界正进入新的“脱钩性全球化”（decoupled globalisation）时期。

“脱钩性全球化会是什么样子，目前言之尚早。不过我们必须为一个对应世界政治分化而出现的世界经济分化局面做好准备。”

其次，各国之间和各国国内的贫富差距情况正在加剧。多数国家的代际流动性也减弱，社会阶层越来越固化。

黄循财说，各国内部的贫富悬殊问题部分是因科技快速进步所致，疫情也使包容性增长更难实现。他提醒，疲弱和不平均的收入增长、高度的不平等和社会流动性的缺乏都造成严重风险。

“人们如果认为自己成功的概率不大，无论怎么努力都无法跻身社会上层，下一代不会过得更好，社会稳定将受到影响，一切就会开始分崩瓦解。”

公共部门和私企应更新合作议程

在可持续发展方面，黄循财指出，受乌克兰战争的影响，全球对化石燃料的依赖性短期内预计继续增加，这意味各国在中长期更须加紧努力，制定对的碳价格、管制气体排放，及投资更洁净、低碳的科技。

要应对上述三大挑战，黄循财倡议，除了重新定义国家与政府财政的功能，公共部门和私企也应更新合作议程，展开更广泛、深入和长远的合作，实现符合社会广泛利益的目标。

黄循财举例，在科研领域，双方可以共同在绿色方案等有迫切需要的领域推动科技突破，也可在持续教育和终身学习领域展开合作。

他也主张，世界各国加强在全球卫生安全和应对气候变化等方面加强合作，并加固多边主义和国际规则。

他指出，国际体系必须保持开放包容，也必须找到新的、可持续的工作安排。若无法实现国际合作、维持稳定和投放资源在全球公共产品，全球将会出现灾难性的长期后果。