事发前雷雨交加 龟屿拿督公庙烧毁或因被闪电击中

龟屿拿督公庙几乎全毁于火，三座圣祠的大部分木柱都已烧毁，铝铁顶棚塌下。圣祠周围的树木也被殃及，烧焦的枝叶散落一地，现场弥漫着阵阵的烧焦味。看守人伊萨希望能尽快重建圣祠，赶在农历九月的进香季之前完成，让信众能去祭拜。

龟屿拿督公庙前天（4月17日）发生的火患，有可能是被闪电击中引起的。据了解，火患发生前，天正下着大雨，而且雷电交加。

民防部队受询时证实，这起火患发生在前天傍晚约6时30分。当局接获通报后，从布拉尼海事消防局和西海岸海事消防局，派出一艘救援艇和一艘迅速反应消防艇。滨海湾消防局的消防员也登船支援救火行动。

消防员救援船当水泵 铺设半公里水管灭火

消防员在抵达龟屿时，山坡上的几个圣祠已在燃烧，火势已十分猛烈。消防员以救援船充当水泵，从码头到拿督公庙所在的山顶约520米的距离，拉了多条消防水带，并使用两支水枪在一小时内把火势扑灭。

民防部队指出，无人在这起火患中受伤，失火原因目前正在调查中。

《联合早报》记者昨早走访龟屿拿督公庙，发现庙宇几乎全毁，三座圣祠的大部分木柱都已烧毁，铝铁顶棚塌下。圣祠周围的树木也被殃及，烧焦的枝叶散落一地，现场弥漫着阵阵的烧焦味。

拿督公庙的第六代看守人伊萨（60岁）受访时说，事发当天，他跟往常一样，在圣祠内烧了三炷香，下午4时50分左右离开龟屿，当时岛上还有零星访客，由于拿督公庙从不上锁，访客还是可以在他离开后入庙。

拿督公庙有三座圣祠，分别供奉着拿督赛义德拉曼和他的母亲加利卜（Nenek Ghalib）与姐姐法蒂玛（Puteri Fatimah）。拿督公庙清洁工人拍摄的照片显示，三座圣祠中，供奉着法蒂玛的圣祠烧毁程度最为严重。伊萨相信火势是从那里烧起的。

伊萨受访时哽咽说，刚接到发生火患的消息时，心中有千百个“不可能”，毕竟老庙百多年来，都不曾发生过这样的事。

伊萨告诉记者，三座圣祠都有安装避雷针，他认为也有可能是访客引起的火患。

新跃社科大学气象与气候学家许智扬副教授受询时指出，在新加坡的气候中，雷暴是常见的现象。“我们也为此设置保护措施，如避雷针，将闪电安全地引导到地面。因此，这起火患是否与闪电有关，有待现场调查确定。”

伊萨希望有关当局在完成调查后，能尽快重建圣祠，赶在农历九月的进香季之前完成，让信众能去祭拜。“人生有起有落，在面对困境时，也要保持乐观的心态。我希望可以通过保险、政府资助和公众筹款凑足这笔款项，以重建拿督公庙。

龟屿传说数版本 海龟化身小岛救人最知名

龟屿历史悠久，早在17世纪就有所记载，关于这个小岛，一直笼罩着神秘的传奇色彩，口头传说有多个版本。

最广为流传的传说是：一名华人和一名马来人在附近海域打渔时遭遇船难，一只大海龟化身为小岛，两人爬上岛屿脱险。另一个类似的传说是阿拉伯人赛义德阿都拉曼（Syed Abdul Rahman）和家人遇船难，海龟出现，将他们救上岸。

还有个版本是：两名信徒——阿拉伯人拿督赛义德拉曼（Dato Syed Rahman）和华人炎，相约渡海到龟屿祭拜，期间炎病倒了，赛义德拉曼为他祈祷，结果他们的船上竟出现了天赐的食水与食物。两人结义为兄弟，为了答谢神恩，两人常结伴到岛上祭拜。他们死后，一起安葬在岛屿。后人崇敬他们的诚心，便在岛上建了一座大伯公庙和一座拿督公庙堂。

每年农历九月是龟屿进香季，常吸引上万人参加。善男信女到此进香，先去岛上供奉大伯公与观音的大伯公庙进香祈福，然后登上152级阶梯，到山顶的拿督公圣祠朝拜。

寺庙具多元文化色彩

拿督公圣祠看守人为香客祈福时，会用英语、华语、福建话与马来语，祝福香客合家平安、生意顺利发财，最后以三声Huat ah（发啊）与三声Heng ah（好运）结束，足见岛上寺庙的多元文化色彩。