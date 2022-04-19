疫情暴发以来首次出访 新西兰总理阿德恩第一站访问我国

新西兰总理阿德恩昨天下午抵达我国，展开为期三天的正式访问。这是冠病疫情暴发以来，她首次出访。

我国外交部昨天上午发文告说，阿德恩这次到访，再次肯定了新加坡和新西兰之间的良好关系。

在阿德恩2019年来访时，双方签署联合声明，将双边关系提升至“增进伙伴关系”（Enhanced Partnership）。

我国和新西兰的“增进伙伴关系”共有四大支柱，分别是贸易与经济、安全与防卫、科技与创新以及民间交流，双方在这个基础上展开了26项双边合作。

这是阿德恩第二次以总理身份到访我国。

将与商界领袖企业家交流

据新西兰媒体报道，阿德恩此行目的包括推广商贸和旅游，她将与本地商界领袖和企业家交流、讨论供应链如何为将来做好准备、探讨航空业的永续发展，以及出席文化活动。

阿德恩今天将出席在总统府举行的正式欢迎仪式，与哈莉玛总统和李显龙总理会面，以及参加李总理主持的正式午餐会。我国也会根据外交传统，以阿德恩的名字为一个新胡姬花品种命名。

随同阿德恩出访的是她的伴侣盖福德、新西兰贸易和出口增长部长奥康纳，以及其他高级官员。同行的还有12名来自旅游、餐饮和金融科技等领域的商界代表。

代表我国政府接待阿德恩的是总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长英兰妮。

根据阿德恩昨早的社交媒体贴文，她乘坐新西兰国防军专机，先飞往澳大利亚的凯恩斯，在那里稍作停留添油后，再飞来新加坡。

我国是阿德恩出访的第一站，她过后将续程前往日本访问。

日本和新加坡分别是新西兰的第四大和第五大贸易伙伴，新西兰在新加坡的贸易伙伴中则排第32位。