失业总经理新技能现学现用

疫情导致跨国公司总经理失业后再出发，她参加职业转型计划，在私校一边学习数码营销，一边担任学院的数码营销员，通过所学习到的知识协助推广和营销学院的课程。

跨国公司总经理在冠病疫情期间失业，投出200多份履历都石沉大海，她放低身段重新学习电脑和网络营销技术，成功再出发并打造事业第二春。

翁美兰（48岁）原本是一家瑞士进出口贸易跨国公司的新加坡区总经理，负责本地和泰国分公司的整体业务，但疫情导致公司退出了本地和泰国市场，她在2020年3月突然失业，得从头开始寻找新工作。

她忆述：“我没有大学文凭，之前坐到那个位置也是一步一脚印爬上去。在失业后我一共寄出了200多份履历，不只是找不到和之前同样职位和薪金的工作，就连入门工作都找不到。我尝试了许多求职网站，但过了四个月仍找不到工作，整个人陷入绝望。”

在一次偶然的机会下，她通过朋友的推介报名参加数码营销的职业转型计划，之后开始在私立学校新加坡品质学院半工半读，一边学习数码营销，一边担任学院的数码营销员，通过所学习到的知识协助推广和营销学院的课程。

她说：“虽然工资降低了四成，但由于我之前对数码营销完全没有经验，因此可以接受。我之前从事的是传统营销，但接触数码营销后让我发现有更多可能，可以通过社交媒体的力量更好地推广产品，再加上我以前做传统营销所累积的经验，能让推广课程事半功倍。”

不过转型过程并非一帆风顺，翁美兰说：“我在这之前对电脑根本是一窍不通，所以刚开始时有点跟不上进度，所幸导师都很有耐心地教导我，甚至用私人时间来帮我。我认为这是所有转业的人都要面对的，必须要放下自己的自尊心，只要肯虚心学习，肯定会有人愿意帮你。”