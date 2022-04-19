妇闹诊所狂扔物 员工反踢婴儿车

妇女与诊所起争执，被指乱丢柜台物品，结果与前台女职员起冲突，女职员甚至踢婴儿车，吓哭男童。

《新明日报》报道，昨日面簿流传一段近一分钟的视频引起网民热议，地点是在武吉巴督心乐轩商场的Everhealth Family Clinic & Surgery诊所外。

画面显示，一名女职员与一名妇女起争执，只见女职员愤怒踹踢一旁的婴儿车，并指着母子俩谩骂。

妇女质问女职员的行为，但男童明显受到惊吓，屡次伸手阻挡女职员靠近，哭喊着要女职员别再说了。

女职员指向诊所，称诊所内有电眼画面，妇女指责女职员无礼，并提及医生给予的五天病假，相信双方是为了这事而起争执。

视频贴出后，网民纷纷谴责女职员态度恶劣，但一片骂声中，有网民贴出诊所的电眼画面，揭露双方在诊所外对质前，曾在诊所内发生争执。

视频显示，妇女离开诊所前，两度将前台上的物品打翻，然后转身离开，女职员冷静把物品捡起来摆好，岂料妇女折返，朝女职员丢纸张，才激怒女职员走出去对质。

双方对质一番后，妇女离开诊所，女职员也走回前台。原以为风波平息，妇女又开门抛掷物品，女职员才怒气冲冲到诊所外和妇女理论。

新明记者今早走访时，诊所医生不愿多谈，前台的一名男职员表示，女职员今天休息，他们也需要时间调查事件，现阶段不方便多谈。

警方证实接获双方报案，目前已展开调查。

诊所贴文道歉 网民不买账

随着视频被越来越多人转发和议论，诊所昨晚在面簿贴文道歉，他们对早晨在诊所外发生的争执，以及对事件造成的公共惊慌感到抱歉。

诊所也恳请公众给他们时间以便跟相关人士了解情况，但网民纷纷留言表示无法接受女职员踢婴儿车，并指若有问题可报警，而不是擅自处理。

不过，有网民相信是妇女先挑起事端，但也认为医疗人员在男童面前踢婴儿车，这种行为绝不能容忍。