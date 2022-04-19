指没将她登记为病人就开镇静剂 前情妇起诉医生

前情妇起诉医生，指他没有将她登记为病人就开镇静剂给她服用，结果两人分手后她断了药源，医生也没有将她转介给其他医生，因此疏忽也失责，入禀高庭向医生索赔。

起诉人张思云（44岁）与答辩人陈恒宁（Chan Herng Nieng）曾有过外遇，如今已分手。陈恒宁原是当时在新加坡中央医院担任精神科医学高级顾问医生。

起诉人表示，她与陈恒宁交往约一年半，陈恒宁期间开了赞安诺（Xanax）以及曲唑酮（Trazodone）等镇静剂给她应付焦虑问题。

起诉人称，陈恒宁以个人名义开药给自己，然后再转交给她服用，没有将她登记在医院病人记录里。

为证明自己说的是实话，起诉人表示自己有与陈恒宁之间的简讯内容，显示陈恒宁早在2017年1月20日便开始提供镇静剂给她，为期11个月。

起诉人也指陈恒宁没有做治疗笔记，在两人分手后还断了她的药源，甚至没有将她转介给其他医生。

起诉人表示，陈恒宁虽没把她登记为病人，但有给她吃镇静剂，因此她也算是陈恒宁的病人。

起诉人称自己吃药吃上瘾，事后还出现口齿不清、易怒、认知困难等副作用，需要进行精神治疗以及辅导。

起诉人指陈恒宁的种种行为违反了医生对病人该有的义务，因此起诉对方疏忽，要求赔偿。

据了解，起诉人要求约18万元的赔偿。

医生否认指控：以情人立场提供药物

医生否认指控，表示自己虽然有给起诉人镇定剂，就需负起谨慎责任（duty of care），但他是以一个情人而不是医生的立场提供药物。

陈恒宁指起诉人无法证明他违反了谨慎责任而导致起诉人蒙受损失，起诉人的指控无依据且矛盾，起诉人只是要不惜代价毁掉他而已。

医药理事会在接到起诉人的投诉后介入调查，陈恒宁遭吊牌五个月。他对此提出上诉，目前仍未有结果。

完整报道，请翻阅2022年4月19日的《新明日报》。