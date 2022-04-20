名额添50％ 逗留期倍增 年龄上限提高 我国与新西兰打工度假计划下月起扩大

计划扩大后，发放给新加坡人的名额增至300个，逗留期延长至一年。计划对象扩大到18岁至30岁的群体，申请者不再限于大学生，下月5日起可申请。阿德恩透露，90%申请者可在两周内知道结果。

新西兰将从下月5日起，扩大和我国签署的打工度假计划，发给新加坡人的打工度假签证，由原本的200个名额增加到300个。

李显龙总理昨天（4月19日）在联合记者会时指出，两国同意推出新的互惠打工度假计划（Working Holiday Scheme），让新加坡和新西兰年轻人可到对方的国家生活和工作长达一年。

新西兰总理阿德恩随后对新西兰随团媒体披露更多细节，包括申请者的年龄上限提高五岁，即18岁至30岁都可申请这个特殊签证，逗留期限也从半年延长至12个月。申请人也不再限于大学生，过去两年曾接受高等教育者都可申请。

符合条件的新加坡人，可从5月5日开始申请。阿德恩透露，90%的申请可在两周内知道结果，这意味签证获批的新加坡人，很快能到新西兰打工度假。

两国总理也欢迎新加坡和新西兰重开边境，重新建立联系，让两国人民能恢复往来。

下月2日可免签游新西兰 行前检测一次入境后两次

随着新西兰逐步开放边境，已完成冠病疫苗接种的新加坡旅客，可从5月2日起免签前往新西兰旅游，但行前检测须呈阴，入境后也需要自行检测两次。

根据新西兰规定，想前往新西兰的人须先上网填妥旅客声明，并取得旅客通行证（Traveller Pass）。2岁以上的旅客须在出发前48小时内进行核酸检测，或出发前24小时内进行抗原快速检测。抵达新西兰后，每名旅客将获得两个抗原快速自助检测仪，他们须要在抵境当天，以及第五或第六天自行检测。

换言之，旅客入境后免隔离，但须检测呈阴才能继续行程。

新西兰旅游局执行总裁德蒙奇（Renéde Monchy）答复《联合早报》的询问时指出，随着边境逐渐重开，新西兰正积极对外展现其独特之处，希望能带给旅客有意义的旅行体验。

他也透露，疫情前，新加坡旅客喜欢到新西兰享用美食美酒，野生动物之旅、远足及喷射快艇等户外活动，也深受欢迎。

询及是否会有更多直飞航班，他说，直飞航班是航空公司和机场的商业安排，但希望有更多新加坡旅客到新西兰旅游。

疫情前，两国人民前往对方国家旅游的人数呈上升趋势，2019年来新的新西兰旅客近15万3000人次，同比增长11%。前往新西兰的新加坡旅客则将近6万4600人次，同比增加5.1%。

想知道更多有关新西兰的入境规定，可浏览https://covid19.govt.nz/international-travel/。