患有自闭症的王耀民是仁慈宏茂桥疗养院保洁团队成员之一，每天须穿上个人防护装备，打扫卫生间。他表示，他很喜欢这份工作，而且还能赚钱，对家里做出贡献。

过去四年，患有自闭症的王耀民（25岁）对于出门工作满怀期待。

每逢周一至周五下午1时，王耀民都会准时抵达仁慈宏茂桥疗养院，熟练地穿上个人防护装备后，便开始打扫卫生间。擦镜子、清洁洗手盆、消毒门和把手……对于一天四小时的工作流程，他熟记于心也得心应手。

王耀民说：“我很高兴能够找到一份自己喜欢并且擅长的工作。我可以赚钱，对家里有所贡献，这也让我感到非常自豪！”

身为仁慈宏茂桥疗养院保洁团队（Clean Patrol）的八名成员之一，王耀民对每天的工作都十分期待。他说，能够与好朋友一起工作，也为他增添了不少乐趣。

疫情期间，疗养院必须实施严格的安全管理措施，王耀民也得遵循前线人员的安全守则，包括穿上个人防护装备。经过仁慈医院的耐心指导和培训，现在王耀民对新的工作任务应对自如，繁琐的安全管理措施也难不倒他。

王耀民说，在工作时穿着个人防护装备会感到闷热，有时会不舒服。“所以我会在风扇下站一会儿，降降温。”

仁慈医院与新加坡自闭症资源中心合作，为自闭症患者调整工作流程，像王耀民这样的自闭症患者可以找到适合他们的工作。接下来，仁慈医院计划聘请更多不同能力的人士，打造更具包容性的招聘模式。

王耀民对工作的热忱，母亲陈玉玲（65岁）也看在眼里，她对儿子能够自力更生感到欣慰。“看到他每天都期待上班，有稳定的工作和收入，我们都为他感到高兴。”