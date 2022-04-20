超市货架滑动 冲下扶梯撞两人

超市手推货架冲下20米长的手扶电梯，连撞两名顾客，其中一人被撞趴跌在扶梯上，闭路电视画面曝光引热议。

一段近一分钟的闭路电视画面，昨天（4月19日）在各社交媒体上疯传，画面显示在三巴旺坎贝拉街第105座位于二楼的昇菘超市内，发生手推货架失控撞人事故。

根据视频上标示的日期和时间，事故发生在今年2月25日下午3时许。

从画面可见当时一男一女两名职员，在手扶电梯附近整理手推货架上的货物，女职员与手推货架非常靠近通往楼下的扶梯口。

女职员从货架上取下两箱货物后，弯下腰推着货物去摆放，这时刚好有一名女顾客走进手扶梯，当扶梯才移动一两秒，装有轮子的手推货架开始缓缓的朝扶梯方向移动，而刚踏入手扶电梯的女公众此时看似毫不知情。

跟着货架冲下手扶梯，女顾客虽然靠左边站立，但还是从后被货架撞上，当场倒下。

据观察，这个手扶电梯约20米长，货架从上端往下冲，在下方还有一名准备踏出超市的顾客，相信也被手推货架撞到。

视频曝光后在网上引起热议，有网民指出职员处理货物时应更小心，避免在手扶电梯附近操作，或者应该锁紧货架的轮子。

超市向两顾客道歉

昇菘超市受询时证实，这起事件今年2月份发生在坎贝拉街第105座的分店。

发言人表示：“我们已向两位顾客道歉，同时也立即给予她们协助。公司会借鉴这次的事件，以安全为优先。”

据了解，事件中没有人受伤送院。

记者今早走访发现，事发地点是超市内连接二楼和一楼的手扶电梯。

家住超市对面的梁小姐（41岁，销售人员）说，自己每天都会来购物，对发生这样的事情表示惊讶。“下次使用扶梯时会多加警惕。”

完整报道，请翻阅2022年4月20日的《新明日报》。