男童赤身独坐街头 未见父母公众报警

仅穿纸尿片的小男童，昨晚独自坐在兀兰街上无人陪伴，好心夫妇助他寻找家人近一小时不果，结果附近商家报警求助，警员过后将男童带走。

这起事件于昨晚（4月19日）9时许发生在兀兰6道第768座的兀兰坊（Woodlands Mart）一带。

在那里开手机店的张女士（42岁）通过《新明日报》的24小时新闻热线通报上述事件。

她受访时表示，晚上9时许一对夫妇在那里看见一名约五六岁的男童在漫无目的地乱逛。

当时，这对夫妇还跑来问张女士：“这是你的孩子吗？”，她才看到一名下半身只围纸尿片而光着上身的男童。

根据张女士提供的照片，男童当时穿着拖鞋，坐在一辆玩具车上，神情茫然。

她说，这对夫妇过后跟着男童到处寻找家人，还跟着对方走进附近超市，前后找了45分钟仍不见男童家人踪影。

张女士说：“我们上前用不同语言跟男童说话，但男童只是一直摇头，也不作声回答。”

她指附近商家知悉此事后，报警求助，不久后警员到场协助。

张女士说，警员在四周询问，尝试找认识男童的人，但附近商家都说不认得这名男童。“警员随后把男童带走。”

《新明日报》已经向警方查询以了解更多详情。

完整报道，请翻阅2022年4月20日的《新明日报》。