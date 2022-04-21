我国和新西兰签署协议 推动可持续航空生态系统发展

新加坡和新西兰签署可持续航空安排协议，共同推动可持续航空生态系统发展，包括鼓励两国旅客更积极选搭采用可持续航空燃料的航班。

两国将通过协议，在各项推进可持续航空的措施上合作和分享信息。协议涵盖四个领域，分别是政策与管制、行业发展、未来基础设施规划与供应，以及劳动力转型。

双方的合作将包括科研协调，可持续航空燃料（Sustainable Aviation Fuel，简称SAF）的技术测试和试用，促进发展SAF和氢气等安全的可持续燃料，亚太区域供应链，及研究两国之间发展“绿色通道”的规模、费用及技术和商业可行性，以鼓励消费者逐渐转向选搭采用可持续航空燃料的航班。

到访我国的新西兰总理阿德恩昨天（4月20日）在结束三天的访问行程前，在星耀樟宜（Jewel）樟宜时空体验馆举行的签字仪式上，和我国交通部长易华仁共同见证新加坡民航局局长韩国元和新西兰驻新加坡最高专员乔·廷德尔（Jo Tyndall）签署可持续航空安排协议（Memorandum of Arrangement on Sustainable Aviation）。

这项协议是新加坡和新西兰首份有关可持续航空的双边措施，也是两国在增进伙伴关系中新增设的“气候变化和绿色经济”支柱中，率先推出的措施之一。

阿德恩在活动上致辞时说：“这项安排显示了我们过去一些时日里所意识到的，就是在后冠病世界里，我们不能回到一切如常的状态，因为那是不可持续的。”

易华仁：各国走出疫情之际 应加紧打造可持续航空业

她说，新协议和其他后续措施将为两国更长远的去碳化和永续发展目标奠定基础。“它有经济上的必要性，但同时我们也必须应对气候变化这个对我们两国来说攸关存亡的课题。”

易华仁致辞时说，协议的签署非常适时，并将为双方的信息共享、研究，及与业界的合作提供助力。

他指出，冠病疫情前，国际航空业占全球碳排放的2％。各国走出疫情之际，有义务加紧努力打造可持续的航空业，否则航空业的碳排放将随疫后复苏上升，到了2050年将比2019年的水平多出超过一倍。

“这无论对航空业或航空业广泛的、具有环境意识的利益相关方而言都是行不通的，对新加坡和新西兰这样的小型开放经济体也不可行，因为我们都有赖于同全世界的经济和民间联系。”

此外，SAF等低碳替代选项价格昂贵，获取渠道和供应有限，因此更需业界和跨国努力，集结资源和能力。

易华仁说，可持续航空安排协议不只是新加坡和新西兰在可持续航空领域展开双边合作的起点，也能作为催化剂，让更多志同道合的国家一同对国际航空业重新提出构想，采取果断的气候行动，并把局限转化为机遇。