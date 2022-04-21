甘榜格南斋戒月市集 复办首两周吸引5万访客

因冠病疫情而中断两年的甘榜格南斋戒月市集，本月1日恢复举办，首两个星期吸引约5万名访客前来感染佳节气氛。

过去两年，本地回教徒在疫情笼罩下迎来开斋节，不仅得调整庆祝方式，斋戒月市集等大型活动也停办。然而，随着防疫限制上个月底大幅放宽，斋戒月市集如今再现昔日的热闹景象。

六名马来回教领袖 走访市集也观赏灯光秀

主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高等六名马来回教领袖，昨晚走访甘榜格南斋戒月市集和附近的商店。一行人约晚上9时30分抵达位于干达哈街（Kandahar Street）的甘榜格南斋戒月市集，同摊贩和访客交谈。他们也走访了相邻的巴布达街（Baghdad Street）和巴梭拉街（Bussorah Street）的商店，并观赏投影在苏丹回教堂外墙的灯光秀。

市集由活动公司Laloolalang策划和组织。公司项目总监德恩（Den Sabari）说，虽然甘榜格南斋戒月市集面对其他市集的竞争，这一周的人潮有所放缓，但首两周就吸引到约5万名访客。

市集每天下午3时营业至晚上11时，有20多个清真餐饮摊位，既售卖马来式竹筒饭等传统美食，也有西班牙油条“曲若丝”（churros）等新颖小吃。为管控人潮，市集分为三区，每一区的首尾两端都有工作人员记录进出人数，确保每个区域内不超过300人。

马善高受访时说，他和同僚走访市集，可以感受到人们的喜悦之情。他很高兴这样的节日气氛能够回归，也感谢大家保持警惕，在市集内仍保持安全距离，因为病毒可能就在身旁。