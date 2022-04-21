披萨店经理 带新人一步一步来

潘达华七年前加入这家售卖酸种面包底披萨的餐馆，至今已见证两家分店从无到有的过程。他说自己喜欢开拓疆土，一步一脚印将新的店面做起来，也喜欢培养新员工的感觉。

虽然戴着口罩，半张脸都被遮掉，潘达华在餐馆社交媒体上的照片还是被熟客认了出来，留言感谢他细心到位的服务。

披萨店Plank Sourdough实龙岗花园分店的经理潘达华（55岁）已经在餐饮业工作了30年。

他年轻时曾到瑞士接受酒店管理培训，三年课程读完后原本已经找好当地的工作，但他在回新度假时决定留在国内，转到餐饮业打拼。

潘达华七年前加入这家售卖酸种面包底披萨的餐馆，至今已经见证两家分店从无到有的过程。他说自己喜欢开拓疆土，一步一脚印将新的店面做起来，也喜欢培养新员工的感觉。“看到他们和店面一起成长，很有满足感。”

餐饮业多年来面对人手不足的问题，晚餐时间和周末往往得靠兼职员工才能应付。对潘达华来说，兼职员工也是大家庭的一分子。

多年来经他手培训的新员工不少。有什么诀窍？潘达华说，重点是不要一下子把人吓跑，要给他们机会一步一步来。“如果有顾客投诉的话，要去了解情况。如果是欺负员工，我们还得替他们出头。此外，还要开导新员工，培养他们的信心。”

他也强调：“有错的话，要跟他们一起分析顾客的反馈，找出问题的症结在哪里。”

潘达华说，有些人觉得很辛苦，也有一些只想做咖啡师或者收银员等看起来比较风光的工作。“挑三拣四的态度是要不得的。这份工作其实不难，但重要的是心态得摆对。”

有时候不免会遇到不讲理的顾客，比如冠病疫情期间，有些顾客不愿意扫码登记，或者食物还没上桌就拿下口罩，也有超过人数上限的大组顾客要求餐馆允许他们分桌就坐。

“原本说好不会串桌交流，最后还是发现他们跑来跑去。最后只能请对方离开，但可能会被投诉不友善。幸好管理层体谅，但我的心里还是不好受。”

不过，只要有熟客上门，跟潘达华打招呼时，他就好像充了电一样，心情变得愉快。