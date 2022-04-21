耗资逾6亿元 可同时产四款疫苗 法制药商赛诺菲我国设立全数码化疫苗生产设施

位于大士南的“进化疫苗设施”是赛诺菲在亚洲设立的首个疫苗生产中心，预计2025年底投入运作。这将是全球首个全数码化和模块化的疫苗生产设施，可根据生产需求灵活调整，同时可生产四款使用不同技术的疫苗。

法国制药公司赛诺菲（Sanofi）在新加坡设立的“进化疫苗设施”昨天（4月20日）正式动工建造，全数码化设施将可同时生产四款使用不同技术的疫苗，协助亚洲市场快速应对未来的大流行病。

动土仪式昨早在副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰、法国驻新加坡大使阿邦苏尔（Marc Abensour）和赛诺菲疫苗部门执行副总裁崔欧福（Thomas Triomphe）的见证下举行。

王瑞杰：须做好准备应对下一场疫情

王瑞杰致辞时指出，虽然奥密克戎疫情已趋缓，但值得关注的新变种毒株可能出现，就算在冠病疫情后，新加坡也须准备应对下一场疫情。

他说：“我们不知道X疾病是什么，什么时候会出现，但我们知道疫苗将继续是我们对抗传染病的核心。通过加强本地疫苗生产的能力，本区域将能更好地应对未来的疫情，以及疫情带来的经济冲击。在本地生产疫苗也让我们能推动疫苗生产和生物医药科学的创新。”

王瑞杰以占地280公顷的大士生物医药园区为例说，这个园区吸引了13家国际制造公司和7000名员工，新加坡也会继续通过扩大规模、推动创新和发展人才三大方面，持续帮助在本地落户的生物制造公司扩展业务。

崔欧福在受访时说，在新加坡建立新设施是为了更好地利用本地生物制药业的良好环境，全球主要制药公司都已在新加坡设厂，这种环境不会造成竞争，反而能推动合作和培养更多人才来壮大整个产业。

他说：“新加坡的设施将着重在生产疫苗原材料，包括为第三阶段临床试验生产原料。设施预计会制作包括流感和呼吸道合胞病毒的疫苗原料，根据不同的疫苗有不同的产量，但如果集中生产则可在一个月产出几亿剂疫苗，只需一部分生产链，就能在疫情暴发后的三四周内，为新加坡生产所有所需的疫苗。”

位于大士南的“进化疫苗设施”（Evolutive Vaccine Facility）是赛诺菲在亚洲设立的首个疫苗生产中心，新设施耗资6亿3800万新元建造，预计会在2025年底全面投入运作。这也是赛诺菲计划在五年内，投入9亿欧元（约13亿3029万新元）开设的两个进化疫苗设施之一，另一个设在法国。

“进化疫苗设施”将是全球首个全数码化和模块化的疫苗生产设施，不同模块可根据生产需求，灵活地进行调整，因而可以同时生产使用不同技术的疫苗，例如信使核糖核酸（mRNA）和单克隆抗体的疫苗，以及生产mRNA疫苗所需的最重要原料——酶。在暴发大流行病时，生产设施也能迅速转型，生产针对有关流行病的疫苗，应对区域和国际需求，确保公众能更快获得最新的疫苗和治疗方案。

新设施料创造200就业机会

新设施将使用虚拟实镜来提供培训，并利用机器人来进行搬运工作。太阳能板和绿色能源的采用则将减少设施的资源消耗和废料产生，降低对环境的影响。

赛诺菲目前在本地已有一座制药设施和办事处，聘请超过400名员工，新项目预计可为本地带来多200个就业机会。