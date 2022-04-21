上健身房疑脑出血 日本餐馆总厨晕倒猝死

一名在本地工作的日本厨师，上健身房运动时突然倒地不起，送院后脑死，但他却在病床上撑了63小时，等妻儿三人从日本赶来见了最后一面才离世。

不幸过世的是来自日本的41岁厨师田中秀幸（Tanaka Hideyuki），生前在位于友乃德广场（UE Square）的居酒屋Mobomoga当总厨。

Mobomoga的老板远山大辅昨天（4月20日）在面簿贴文，捎来这则令不少熟客伤心的消息。

远山大辅在贴文中说：“很难接受这个突如其来的消息，但我们的同事田中秀幸早上已经离开我们，到天堂去了。”

根据贴文，田中秀幸几天前上健身房运动时突然晕倒。死因是蛛网膜下腔出血（Subarachnoid Hemorrhage），也就是脑出血。

《新明日报》记者今早（21日）走访田中秀幸的灵堂，他的数名好友也前去悼唁。其中一名好友杨福栓（39岁，咖啡店老板）说，事发时田中秀幸一个人在健身房运动。

“他是在星期天下午3时，趁着休假去健身。后来出事，有人用他的手机通知他的朋友。”

据杨福栓了解，田中秀幸当天结束运动之后，坐下来就晕倒，健身房的人立刻呼叫救护车。

杨福栓说：“他过去半年很爱健身，每周都会去五次。”

他也说，田中秀幸除了上周健身之后，申诉出现头痛的情况外，身体一直无恙。“不知道发生什么事，他走得太突然了。”

脑死后 撑63小时等到妻儿抵新才离世

杨福栓说，田中秀幸的妻子以及两个分别只有5岁和7岁的儿子，昨天凌晨抵新后赶到医院见他，田中秀幸不久后便与世长辞。

远山大辅在贴文对田中秀幸说，“虽然你已经脑死，但心脏仍跳动63小时，撑到妻儿从日本赶来。你直到最后，都让我们看见你很强的一面。

据杨福栓了解，自从疫情暴发后，田中秀幸已有两年多不曾与家人见面，他原本计划在5月回日本与妻儿团聚，然后一家人去旅游，机票和行程都已准备就绪。

另外，自己开餐馆是田中秀幸的梦想，他为此筹备一年左右，最近才挑选到理想店面，眼看梦想就快实现，但不幸却发生。他原本也打算在一切稳定之后，将妻儿接过来新加坡定居，遗憾的是如今这一切已来不及实现。

朋友带酒 送死者最后一程

田中秀幸的朋友带着酒前往灵堂悼唁，在棺木前倒上三杯酒，与他“共饮”一杯，为他送行。（邝启聪摄）

田中秀幸生前爱喝酒，每周都会与朋友相聚，在朋友眼中是个开朗幽默的人。

远山大辅在贴文说，田中秀幸爱喝酒，让前来悼唁的朋友带酒来送他最后一程。

据记者观察，死者的灵桌上摆放了大约20瓶酒，大部分是他爱喝的清酒。他的两名朋友带着酒到棺木前，各自倒上一杯酒与他“共饮”，为他送行，场面令人感动。

杨福栓说，田中秀幸是一个很开朗幽默的人，总是为身边的朋友带来欢乐，他们每周都会相聚喝酒聊天。另一名朋友岸川优子（55岁）说，“我们所有人都很爱他。”

远山大辅在贴文的最后也写道：“我打从心底感谢你，感谢你一直以来和我们共同的努力。”

医生：脑出血多是动脉瘤爆裂导致

国立脑神经医学院脑神经外科高级顾问医生黄友富在答复《联合早报》询问时指出，蛛网膜下腔出血是脑底部出血的一种，这种出血最常见的原因是脑动脉肿瘤破裂。

脑动脉瘤破裂会导致严重出血，以及脑内血压升高，每10万人中有10例。脑动脉瘤破裂的患者会出现雷击性头痛，并伴有呕吐和恶心的症状。

黄友富说，动脉瘤是大脑血管上薄弱或稀薄的部位出现膨胀，且里头充满血液。全球约有2%的人有脑动脉瘤，大多数动脉瘤不会破裂。一般在患者出现症状后，通过电脑断层扫描（CT）、核磁共振成像（MRI）检测等脑部扫描可发现。

他也指出，若是动脉瘤破裂，脑部出血可以通过电脑断层扫描检测出来。患者有30%的几率会死于动脉瘤性蛛网膜下腔出血。