《新明日报》与民情联系组联办对话会 “听她说”女性难题 了解求助管道离困境

你身边的“她”，是否得到应有的爱护和尊重？

现代女性肩负多重角色，是女儿、是妻子、是母亲，亦可以是职场上打拼的人。尽管随着时代和人们态度的转变，女性的社会与经济地位普遍得到提升，但摆脱陈旧的男女刻板印象，非一朝一夕的事。

遭受家暴默默承受不知求助管道、肩负沉重的看护责任而饱受压力，又或是在职场上面对不合理的欺凌行为？你是否发现，身边有这么一群妇女至今仍处在社会边缘，面对生活中的各种挑战，在权益和平等都无保障的情况下，经历了沮丧、无助与孤独？所幸，日渐扩大的社会援助网，能够支持她们走出困境。 想不想说一说她们的故事，了解她们可以获得什么样的帮助？

民情联系组（REACH）和《新明日报》将于5月5日，联合举办《“好好谈一谈”之“听她说”》线上对话会。 主宾通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明，将连同另两位嘉宾，即全国职工总会助理秘书长兼民情联系组副主席郑德源，以及飞跃家庭服务中心及飞跃社区服务高级顾问凌展辉，和大家谈一谈社会各阶层女性所面对的主要难题与所能够获得的援助，并探讨观念转变、平权政策等对男女两性关系和协作的重要性。

政府近日公布女性发展白皮书，内容涵盖五大方面，即职场平等、对看护者的支援、防止暴力与伤害、扶持女性的其他措施，以及观念上的转变，旨在未来10年通过25个行动计划提升女性地位， 打造更公平与包容的社会。

参与者在对话会上，可针对白皮书内容，提出自己的看法，或向与会嘉宾提出疑问。

96.3好FM是对话会的支持电台。

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