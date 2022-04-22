76岁退休女董事7天内 被骗100万元公积金储蓄

76岁的冯太太（化名）怎么也没想到，去年底接到的一通陌生人电话，竟成了她连续几个月来的噩梦。

这名退休女董事与丈夫在本地经营贸易公司52年，自己累积了140万元公积金，本以为可从此安度晚年。不料，她遇上不法分子假冒中国公安，对骗子所言信以为真，瞒着家人向骗子坦白身家，还一笔笔钱过账，直到警方上门，一家人才惊知真相。

冯太太本月13日拨打《联合早报》热线，想要揭发骗子的行径，提醒公众当心。她和家人上个周末面对面受访时，讲述了自己痛失100万元公积金储蓄的遭遇。

冯太太跟丈夫住在乌节路一带的公寓，由于担心隐私曝光，她受访时不愿姓名见报，也不愿拍正面照片。

她受访时透露，自1970年起，她作为公司董事与丈夫一起经营贸易公司，多年来她自己累积了140万元公积金储蓄，打算用作夫妇两人未来的生活经费。

去年12月9日早上9时许，她忽然接到冒充卫生部人员的电话指她涉案，几番聊天后，对方似乎掌握了更多她的个人背景资料，过后将电话转接不同“机构”，最后还声称接通“中国公安”，指她的身份在中国遭冒用涉及洗黑钱，须协助调查，否则可能面临牢狱之灾。

害怕会坐牢的冯太太这时慌了神，又担心连累家人，决定在不惊动家人的情况下，遵从对方指示“配合调查”，没想到是已一步步陷入不法分子设下的陷阱。

每天早中晚WhatsApp向骗子汇报行踪

从那天起至2月4日间，冯太太每天早中晚通过WhatsApp向对方汇报自己的情况。

1月初，骗子跟她聊家常时，得知她有一天独自在家，便派人两次到她的住家送信。其中一封信件冒充新加坡金融管理局，伪造了金管局的机构标识、盖章和签名，称她已涉及罪案，命令她积极配合调查；另外一封则假冒新加坡公积金局和国家法院的名义，要她将自己的公积金户头中的储蓄转入大华银行或华侨银行户头暂放，以便当局能够查案，证明她的清白。

假公安骗局中使用的假文件样本。（警方提供）

送“免费”手机上门

骗子更在听到冯太太称家中网速不佳后，在去年12月底派人登门送上免费的三星手机和电话卡，供她使用，还发链接让她下载名为“Teamlink”的通话应用和自己联络。冯太太此后便一直使用对方提供的手机和电话卡，并用通话应用与对方进行视讯。

冯太太事后受访时说，虽然相信对方真的在调查自己，但从未直接向对方透露过个人信息。她怀疑是她长期使用那台骗子提供的手机，让骗子能远程监控一切，盗取她的个人资料及密码。在其他类似案件中，骗子通常会请受害者在视讯过程中也使用手机登录自己的银行户头或其他账户，通过这种方式掌握受害者的个人资料及密码等。

冯太太原本只有大华银行和华侨银行两个户头，用于处理公司账目。随着自己和丈夫半退休，户头里平日没有多少资金流动。她认为，是骗子掌握了这些信息，甚至是她的公积金储蓄情况，才能设计出如此符合她情况的伪造信件，引她坠入骗局。

一次过把100万元公积金储蓄转入银行 七天内遭提光

根据她向记者出示的公积金局转账单据、电子银行申请表格、银行转账记录等显示，1月14日，她从公积金户头中取出100万元转入她的大华银行户头；1月24日，她在骗子的指示下到大华银行为户头开设电子银行服务。待电子银行服务就绪后，骗子自同月28日起，以每次5万元的金额，分四次转走20万元。31日及2月3日骗子再如法炮制，分别转走35万元和45万元，冯太太也因此在短短七天内失去了百万元积蓄。

一般上，公积金会员年满55岁后，如果储蓄达到全额存款，就能无条件提出全额存款之外的储蓄，通过电子转账转入自己指定的银行户头。

冯太太向记者出示报案记录，以及大华银行的转账记录。大华银行在账单中提醒，如果这笔转账未经户头持有人允许，应拨打热线通报。（白艳琳摄）

针对冯太太公积金户头中存有高达140万元的储蓄，丈夫解释，两夫妻从1970年起就一同合开公司，当初趁着公司业绩好，两人也响应当时的公积金局号召，多存一部分收益到各自的户头，一方面能为公司争取较低的税率，另一方面也能为自己存下退休储蓄。

“我们都是比较节俭的人，生活开销不大，手头的钱够花，剩余的就存进公积金户头里，再加上当时公司业绩好，户头又有利息，存了这么多年下来有百万元储蓄也是正常的。”

银行两次致电提醒可能中了骗局，但丈夫以为是诈骗电话

丈夫冯先生（化名，77岁）受访时说，如今细想骗子的计划不由地感到心惊。这个涉案的银行户头是夫妇两人为应付公司业务所开设的联名户头，多年来也一直没有办理电子银行服务。随着两人退休，冯先生指出，这个户头里少有其他钱款进账，但骗子却设计让妻子将公积金储蓄转入，再指示她去开电子银行来转钱。

一周内几次有大笔的可疑转账引起了银行职员的注意，因此在2月3日致电冯先生询问情况，蒙在鼓里的冯先生回想到这个银行户头平日根本没有大笔钱进出，还以为是诈骗电话，否认有转账交易后，两次挂断。过后银行也致电给冯太太，但她否认是别人指示她转账。

直到隔天警方上门，冯太太的女儿碰巧上门接母亲外出吃饭，追问之下，一家人才知道冯太太被骗了100万元，大为震惊。

冯先生说，太太到警局接受调查时，心中仍有一丝相信骗子。“对方在施展骗局前有不少铺垫，设计的剧情也完整，最重要是每天和我太太保持联络，与她交朋友，让她真的相信对方是在帮助自己洗脱嫌疑。”

半生积蓄成空 一生最大的噩梦

冯太太坦言，她是在家人的解释下才知道自己被骗，至今仍然心存阴影，再也不敢接陌生电话。冯先生说，妻子一生规规矩矩，骗子抓准了她害怕犯事的心理，一步一步地骗走她半生积蓄。

“我们夫妻俩退休后是先花着我的公积金储蓄生活，下来马上就准备用到她的公积金储蓄了，却被骗走，妻子这段时间寝食难安，这对我们来说是一生最大的噩梦，但人生还得继续，我们也只能慢慢跨过这个坎，未来还可能要给孩子们增添负担。”

经此一骗，冯先生感慨如今骗术五花八门又精细，建议银行在为客户开办电子银行服务后，一怀疑有何异样，是否应考虑通知联名户头的所有使用者，而不是仅发送通知短信给绑定号码的使用者。“若是我早点知道，或许能有机会减少损失。”

他也说，虽然他两次挂断了银行电话，但银行还是应该努力联系他。

他还建议，对于乐龄人士提取公积金的手续可考虑增加更多把关。“如今疫情期间，不少事情都是网上就可以办理。不过针对提取大笔数额的公积金储蓄，是否考虑让当事人现场签字，或者增加更多验证。”

警方追回钱款可能性低

警方今天上午针对此案召开线上记者会，冯太太也出席了记者会，通过视讯向其他媒体复述自己的遭遇。

她表示，警方已告知他们，目前案件还在调查中，当局也在尝试追回款项，不过因为钱款已经被分散转移到多个账户中，甚至通过虚拟账户转移至海外，因此追回钱款的可能性较低。

记者上个星期得知这起骗案后，除了向警方查询，也向公积金局和大华银行提出询问。

大华银行集团个人财务服务部主管陈光钰说，银行对受骗上当的客户表示同情，并且正与新加坡警察部队密切合作，支持这次的调查。银行也正与监管机构、新加坡银行公会和业界联手，加强教育公众如何保护自己，避免上当。这个更广泛的公众教育活动，能帮助公众在遇到骗案时保持警惕，这也是遏制骗案的最好方法之一。

大华银行吁请客户，如果怀疑自己受骗了，可以拨打24小时热线6255 0160。这个热线能优先处理这类事件。

大华银行在答复中，没有说明是否能为冯太太的损失提供补偿。

今年已有109人上假公安的当 损失1460万元

警方也在记者会上指出，近期假公安骗局卷土重来，从今年1月份以来，已有109人上当，损失高达1460万元。

受害者多数接到假冒本地政府机构的来电，过后被转接至中国公安处，指他们涉及洗黑钱等违法活动。骗子也会伪造本地执法机构的信件发送给受害者，或是递送免费手机到受害者住家，以加强骗局的可信度。

受害者过后会通过“Teams Link”应用与骗子进行视讯，在一些案件中，受害人在与骗子的视讯过程中，被指示提供个人银行户头、Singpass资料或是一次性密码等。受害者往往是在个人银行户头出现可疑转账后，才意识到被骗。

为避免公众落入类似骗局，警方提醒公众注意以下几点：