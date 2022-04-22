淡滨尼组屋 电梯维修 电梯只到九楼 老居民叫苦

淡滨尼一架电梯进行11天的提升计划，另一架最高升至九楼，有12楼居民花20分钟爬楼梯回家，苦不堪言。

位于淡滨尼5道第939座组屋的电梯A正进行电梯提升计划（Lift Enhancement Programme），从本月18日到29日期间无法使用。

《新明日报》记者昨晚（4月21日）走访时，电梯门口贴着市镇会发出的告示，写说由于建屋局安装的电梯已经运行多时，必须提升电梯安全性能，所以在上述期间将暂停服务。另外，告示上也提醒，施工时可能会产生噪音，当局会尽量降低噪音，以减少对居民带来的不便。

据观察，该座组屋的设计一高一低，高的部分有12层楼，低的则有九层楼，分别设有电梯A和电梯B。不过连接通道在八楼，因此居住在12楼的居民，只能在电梯A维修期间，搭电梯B先到八楼，再走过通道，爬四层楼回家。

住在12楼的陈先生（80岁）受访指出，电梯A几乎每个月都要维修一次，每次维修都至少需要用上半天时间，这次的提升计划，电梯暂停11天，让他和七旬太太出门上下楼非常不便。

他说夫妇俩年纪大，膝盖不好，下楼时膝盖会痛，上楼时每爬两层楼就会喘不过气，需要停下来休息10分钟，爬四层楼就需要花上20分钟。

“有一次买了日用品，忘了回来要爬楼梯，只好叫儿子来帮忙搬上楼。”

他也说，近期送货员各个也是叫苦连天，说是提着包裹爬楼梯送货，非常辛苦。

癌妇化疗虚弱 爬一楼都耗力

妻子患癌需化疗，丈夫扶她上下楼，也为年迈邻居夫妇打包食物。

同层住着一对六旬夫妻，洪先生说，妻子患乳癌，化疗结束后，身体已经很虚弱，还要爬楼梯回家，非常辛苦，只能每爬一楼就停下休息。

他透露，每天上下楼至少四次， 虽然自己年纪也大了，但是邻居的年纪更大，上下楼对他们来说非常耗体力。

“八旬的陈先生夫妇平时都出外用餐，如今出门不方便，我回家前就会打电话问他们要不要一起打包，顺便帮忙买午晚餐。”

轮椅嫲出不了门 靠女儿送食材

93岁的蔡女士行动不便，生活起居也由女佣照顾，女佣阿斯稌蒂（40岁）受访时说，老雇主患有老人痴呆症，平时还可以带她到楼下走走，如今电梯进行维修，只能安抚对方。

“之前如果遇到电梯故障或是维修，我们都只能在外面逛到电梯维修好才回家。”所幸，蔡女士的女儿在这段期间，每两三天都会送三餐的食材上门。