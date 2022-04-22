1新元兑3.15令吉创五年新高 有人兑换10万元

1新元兑令吉汇率昨天（4月21日）达3.1511，创下五年新高，不少公众趁机兑换，有人甚至兑换高达10万令吉的数额，尽管今天兑换率稍跌但仍掀起兑换热。

新元近日持续走强，昨天还创下五年新高，本地受访钱币兑换商纷表示，新元兑令吉的兑换率昨天相较上周四（14日）来得更高。

牛车水珍珠坊Crante钱币兑换商合伙人黄素珍表示，昨天新元兑换令吉是3.10，而上周四是3.07。

“这才过一周就持续上升，但据我了解，主要是因为金融管理局调整新元，我们才一直走高，令吉的波动其实不大。昨天的3.10是继今年二月后再次升到这个水平。”

她也说，由于昨天的兑换率高，也看到更多人前来兑换令吉。“昨天还有人来兑换高达10万令吉。根据昨天中午的情况，相信昨天令吉的兑换量料近40万令吉，可以媲美自开放以来最好兑换量的一天，即耶稣受难日的前一天（14日）。”

位于莱佛士坊的Clifford Gems and Exchange兑换商拉菲也说，昨天店内的兑换率是3.115，上周四则是3.08。“昨天相比平日增加多10%的人来换钱，但有些人期待会上升更多所以仍在等待。”

位于裕廊东的Swift Exchange兑换商纳赫玛也表示，今天店内的兑换率为3.1，相比昨天的3.11略低，但仍有不少人来换钱，人潮比上周增加10%左右。不过，他也指出，由于兑换率是浮动的，他也没进更多马币，保证当下存货足够。

货币兑换协会秘书奥利表示，虽然昨天兑换率创新高，但能提供3.15兑换率的商家凤毛麟角，他的店今天兑换率为3.12。他表示，无法预计未来走势，当下市场还算稳定，兑换率也会跟着浮动进行调整。

完整报道，请翻阅2022年4月22日的《新明日报》。