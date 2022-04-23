我国DORSCON疾病应对级别下调至黄色 4月26日起大部分防疫措施解除

卫生部长王乙康指出，自上月29日放宽一系列安全管理和边境措施后，过去三周确诊病例仍下降，目前维持在每天约3000起。鉴于医疗系统承受的压力有所减轻，抗疫小组昨天决定进一步松绑防疫措施，以恢复疫情前的正常生活。

随着本地冠病疫情好转，每日确诊病例持续下降且趋稳，我国决定把DORSCON疾病应对级别从橙色下调至黄色，并大幅度放宽防疫安全管理措施。除了室内戴口罩的规定不变，几乎所有防疫措施都将解除。

自下周二（26日）起，社交聚会、堂食和家庭访客人数不再设限。民众参与不戴口罩的活动，包括大组运动，都无须限制在10人。不论是否有戴口罩，民众在室内或户外都不必保持安全距离。

所有雇员也可返回工作场所上班。若雇员在工作时与他人没有实体接触，或不是从事面向顾客的行业，他们在室内可不戴口罩。

不过，在公共交通工具上和室内场所仍须戴口罩，户外则可继续选择不戴。

卫生部长王乙康昨天在抗疫跨部门工作小组记者会上说，下调疾病暴发应对系统（Disease Outbreak Response System Condition，简称DORSCON）警戒级别，是我国抗疫路程一个重大的里程碑。

我国是在2020年2月7日把DORSCON警戒级别从黄色调高至橙色，仅次于最高的红色级别。

王乙康指出，自上月29日放宽一系列安全管理和边境措施后，过去三周确诊病例持续下降，目前维持在每天约3000起。鉴于医疗系统承受的压力有所减轻，抗疫小组昨天决定进一步松绑防疫措施，以恢复疫情前的正常生活。

随着医护人员的工作量大为减轻，我国将减少实施疫苗接种差异化管理措施的场所。从下周二起，公众在进入宗教场所、购物商场和超市等场所时，不必使用“合力追踪”（TraceTogether）登记。

超过1000人出席的大型活动也不再受场地容量限制，但染疫风险较高的夜间娱乐场所，人数限制仍设在场地容量的75％。

另一方面，虽然居家办公不再是公共卫生需求，但政府仍鼓励雇主永久保留灵活工作安排，如远程办公以及错开工作时间。

人力部、全国职工总会以及全国雇主联合会昨天发表联合声明，呼吁雇主继续提供灵活工作安排，帮助雇员兼顾工作与生活需求，从而提高公司的运作效率。

至于边境措施方面，完成疫苗接种者通过航空或海路入境我国，出发前无须做行前检测。下月1日起，新马跨境公共巴士和德士服务也将恢复。

王乙康说，除了室内戴口罩的规定，几乎所有安全管理措施都放宽，但这些措施不能完全取消，我国在必要时仍须保有重启特定措施的能力。

“只要疫情形势保持稳定，这个新姿态预计将持续好一段时间，可能长达几个月。”

联合领导抗疫小组的财政部长黄循财在回顾过去两年多来的抗疫历程时感慨地说：“两年的时间并不长，但感觉好像过了一辈子，因为发生了很多事，我们也一起经历了许多……如今我们离终点线更近了，但比赛还未结束，这场大流行病也远未结束。”

黄循财提醒，新的变种毒株迟早会出现，民众须做好心理准备，到时我国可能须再次收紧防疫措施，或重启“合力追踪”和SafeEntry访客登记系统。