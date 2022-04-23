大多数场所将取消接种差异化管理和合力追踪登记

从下周二（4月26日）起，本地大多数场所如宗教场所、购物商场和超市，将取消疫苗接种差异化安全管理措施，公众在进入这些场所时，也不必使用合力追踪（TraceTogether）应用或便携器登记。

一些病毒传播风险较高的场所，如超过500人参与的大型活动、有跳舞活动的夜间娱乐场所以及包括餐馆、咖啡店和小贩中心在内的食肆，则须继续实施差异化安全管理措施。

卫生部说，这些活动或场所的人潮较多，或会摘下口罩，须保留这项防疫措施减低风险。

卫生部长王乙康昨天（22日）在政府抗疫跨部门工作小组记者会上说，我国采取疫苗接种差异化安全管理措施，主要是重症或病逝的冠病患者绝大部分未完成疫苗接种，这项措施有助避免加重医疗系统的负担。

他说，现在医院的工作量已大幅减轻，因此可以减少实施差异化安全管理的场所。

“这意味着，未完成疫苗接种的公众须负起责任，采取必要的措施，避免到人潮拥挤的场所，以减少感染重症的概率。”

王乙康说，我国不会完全解除疫苗接种差异化安全管理措施，风险较高的场所仍必须维持这一举措。

食肆不必查食客接种状态 当局会继续展开稽查行动

尽管餐饮场所须继续实施差异化安全管理措施，业者下来不必检查食客的疫苗接种状态，食客须自行遵守。目前，小贩中心和咖啡店已这么做。当局会继续展开稽查行动，确保只有完成疫苗接种的食客在食肆内用餐。

未接种疫苗的傅财城（45岁，自雇人士）受访时说，当局下来在大多数地点取消差异化安全管理措施，让他方便了许多。

“目前很多地方如商场我都不能进去，有点麻烦。我下来要去上课，必须进入商业大厦，本来还在烦恼怎么办，现在就没有这方面的问题了。”

工作场所的疫苗接种措施也从本月26日起解除。

另外，公众下周二起进入无须实行差异化安全管理措施的场所时，也无须使用合力追踪应用或便携器登记。

由于卫生部将停止发出健康风险通知（Health Risk Notice，简称HRN），所有冠病患者也不必上传合力追踪的数据，或交上他们的合力追踪便携器。

合力追踪以及SafeEntry仍会用在疫苗接种差异化安全管理措施的检查工作上。若日后出现新变种病毒，当局也能迅速应对，利用这两种工具加强追踪工作。

卫生部鼓励公众继续保留合力追踪应用和便携器。

卫生部也说，警方和执法人员在调查严重罪案和对涉案人员展开诉讼程序时，可继续使用合力追踪和SafeEntry的数据。