本地新增3025病例 每周病例传播率连续52天低于1

本地昨天新增3025起冠病病例，重症病患从38人减至34人。

根据卫生部网站昨晚更新的数据，昨天的单日新增病例相比前天少了395起。再有两人因冠病并发症逝世，累计死亡病例增至1324起。

245人因冠病住院，比前天少21人。34名重症患者中，24人需要输氧，比前天少八人；在加护病房接受治疗的病患则从前天的六人增至10人。

新增病例中，2909起是本土病例，其余116起是输入病例。本土病例中，通过抗原快速检测（ART）确诊的有2582起，核酸检测（PCR）呈阳的有327起。

卫生部网站将继续公布每日数据

每周病例传播率虽从前天的0.92增至0.93，但已连续52天低于1，意味着社区病例增幅已趋缓。4546人在过去一天出院或完成隔离。

截至昨天中午，本地确诊病例累计117万7415起。

为协助世界卫生组织对全球大流行病的监控工作，以及确保信息透明，我国卫生部将继续通报每日的冠病疫情数据。

卫生部长王乙康昨天在政府联合抗疫跨部门工作小组记者会上答复《联合早报》记者的询问时指出，卫生部已停止每晚发布文告的做法，但为了全球的监控工作和为了让其他国家能了解本地的情况，卫生部将继续在网站上公布每日疫情数据。

他说：“不过，我不排除世界卫生组织和成员国有朝一日可能会共同商议，把监控疫情的工作重点转为监控重症的病例，我们将继续与世界卫生组织讨论。”

贸工部长颜金勇也指出，继续公布每日疫情数据的做法是为了确保信息透明，并与全球做法划一。

王乙康说，相较于每天确诊病例数，新增病例的曲线图仍然非常重要，因为可通过曲线图的形状看出疫情是否趋向稳定水平，或出现上升趋势。