疑处理氯粉出意外 汤申路公寓泳池传爆炸声

疑工作人员处理氯粉（Chlorine）时出意外，汤申路公寓泳池旁昨午（4月22日）传出爆炸巨响，原本学着游泳的一群小孩赶紧离开泳池，一名36岁男子受轻伤拒送院。

这起事故发生在昨午约4时15分，地点在光明山通道（Bright Hill Drive）一座私人公寓的户外泳池。

热心读者陈女士（62岁，家庭主妇）通知《新明日报》，她住在公寓附近的组屋，当时在房内突然听到爆炸巨响，不久后发现多辆消防车、救护车与警车抵达上述公寓，才得知是公寓内出事。

“我没看见有冒烟或起火，只看到有救护人员抬着担架进入公寓。”

跟着，她发现在公寓游泳池处围起警戒线，相信出事地点就在泳池。

她的友人住在该公寓内，友人称发出爆炸巨响后，一名泳池工作人员看似受了伤。

附近孩子急离泳池

《新明》记者今早到访公寓，公寓管理层不愿回应，一名目击的居民受询说，当时有一群小孩在上游泳课，听见“砰”的巨响，一些小孩陆续离开泳池。

民防部队受询时证实接获火患的投报，它源自一种化学粉末，这些粉末在民防人员抵达前已迅速自行燃烧。事故中一人受轻伤但拒绝送院。

警方受询时指出，当局接获涉及危险或有害物质的疏忽行为案的投报，36岁男子受伤但拒绝送院。案件正在调查中。

完整报道，请翻阅2022年4月23日的《新明日报》。