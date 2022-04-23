美芝路砍人案女伤者手缝多针 医药费近5万元

美芝路火锅店外持刀砍人案，火锅店老板称女员工动了多次手术，包括受重伤的手部，也缝了很多针，目前伤势稳定，正在康复中。

《新明日报》连日报道，4月14日下午约5时30分在美芝路75号的重庆正宗老火锅店的后巷，当时46岁的程国岩（译音）拿菜刀追砍41岁的前妻韩红丽，导致她被砍成重伤，左手几乎被砍断。

韩红丽事后被送往陈笃生医院救治，她的雇主即重庆正宗老火锅店老板前天（4月21日）再次在面簿直播带货时提到对伤者的关切，网友也留言慰问与支持。他在直播中透露，女伤者已动了数次手术，缝了许多针，目前在康复中，其中大手术是医治受重伤的手部。

另外，他也提到日前曾到医院探望伤者，但对方之前一只眼睛受伤在接受眼科诊治，所以过了探访时间仍未见到她。

“她之后还需长时间来复原，目前医药费已达到4万8000元，虽有保险但赔偿不多。”

他坦言能力有限，会想办法为伤者众筹医药费，到时会公开处理并寻找正确管道筹钱。“请大家不要先给我钱。”

另外，他提及新闻曝光后有人为伤者发起筹款，但他称到目前为止，未收到任何捐款。

《新明日报》记者昨晚走访该火锅店时，老板不愿受访，不过店里的另一女负责人则证实韩红丽在康复中，但不知她需住院多久。

完整报道，请翻阅2022年4月23日的《新明日报》。