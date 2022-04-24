公众乐见商场松绑免登记 防疫临时工：另觅出路

我国从本月26日起将大幅度放宽防疫安全管理措施，公众进入宗教场所、购物商场和超市等不必使用SafeEntry访客登记系统。负责SafeEntry的商场职员受访时表示，至今还未接到雇佣公司对于下来工作安排的指示，不过已开始找其他工作。

从后天起，公众进入大多数场所时无须再登记SafeEntry，在购物商场负责相关工作的职员说，他们下来将另寻其他兼职工作。同时，随着安全距离限制解除，一些餐馆下来也会调整桌椅的数量，恢复原本的座位安排。

我国将大幅度放宽防疫安全管理措施，从本月26日起，社交聚会人数不再设限，民众在室内或户外都不必保持安全距离。公众进入宗教场所、购物商场和超市等场所时也不必使用SafeEntry访客登记系统。

邓诗翰（17岁，学生）约三个月前开始在裕廊东Jem商场担任SafeEntry登记入口的工作人员，他至今还未接到雇佣公司对于下来工作安排的指示。

“我现在只做兼职，只在周末时上班。我已经开始在找其他的兼职工作了，例如到餐馆当服务员等。”

在西城商场担任清洁工的林天龙（46岁），每天有约三个小时须要负责SafeEntry登记的相关工作。他认为，解除这项措施后，他能更加专注于完成自己原本的清洁工作，减轻负担。

教育部发言人回复《联合早报》询问时说，学校也将从本月26日起，停止使用SafeEntry登记系统。

不过，学生和职员应继续在手机中保留他们的合力追踪应用或便携器，以便校方在必要时加强追踪工作。

李总理吁公众

继续负起社会责任

从后天起，不论是否有戴口罩，公众在室内或户外都无须保持安全距离。

姑妈家餐厅老板柯丽群受访时说，为了确保不同组的食客之间保持一米距离，餐馆目前的座位安排有诸多限制。

“措施放宽后，我们就可以把原本撤掉的三四张桌子摆回来，容纳更多的食客。同时，员工不必去确保不同桌的食客间没有相互交流，这也会减少许多纠纷。”

齐来丰脆鱼餐馆老板何光春认为，随着我国放宽防疫措施、开放边境，相信会有更多食客上门用餐。他也会在下周准备多两三成食材，以应付客流量的增加。

李显龙总理昨天在面簿贴文说，政府抗疫跨部门工作小组宣布进一步放宽防疫措施令人感到鼓舞，新加坡的生活将几乎恢复至疫情前的状态。

“我相信大家会继续负起社会责任，在室内戴口罩、若身体不适就自我隔离，互相照顾。”

大多受访公众对于防疫措施进一步放宽表示欢迎，但表示仍会继续保持谨慎的态度。

林忠贤（50岁，汽车零件贸易商）说，没有社交聚会人数的限制、不必扫描SafeEntry等固然方便，但他还是会减少到人多的场所，以降低自己和家人染病的风险。

“尤其是边境开放后，到访旅游景点的人可能会更多，这些地方我都会尽量避开。”

刘英（39岁，行政人员）也认为，防疫措施放宽不代表疫情已告一段落，他会继续做好个人防疫措施，负起社会责任。