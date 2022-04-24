大士废油厂起火 民防80人耗三小时扑灭

大士岸边废油处理厂发生大火，全岛多处都能看到直窜天际的黑烟，民防部队历经三小时后，最终用五个泡沫柱和两支水枪灭火。

这起火患发生在昨天（4月23日）下午4时45分左右，地点是大士贲耐巷（Benoi Lane）31号的一家废油处理厂SK Envirotech Pte Ltd。

记者赶到现场时，只见浓烟阵阵，空气中弥漫刺鼻的烧焦味，警方也将失火工厂所在的整个路段封锁。

根据民防部队在面簿专页上更新的灭火行动，傍晚6时许，工厂内仍有多个火点，钢筋支架已被烧得坍塌，多个器材和铁桶也熏黑。

继上周龟屿火患后，民防部队的迅速反应消防船艇再度派上用场，停靠在附近岸边抽取海水协助灭火。

直至晚上8时许，在封锁线外等候近三个多小时的客工们才被允许返回宿舍休息。

根据民防部队贴文，民防人员在晚上7时30分将火势扑灭，过后持续进行浇湿工作（damping down），避免死灰复燃。

此次灭火行动中，民防部队出动14辆民防车辆及80名人员到场，还动用迅速反应消防船艇。消防员先利用泡沫柱控制工厂前方的火势，然后深入工厂内灭火。于此同时，民防人员及迅速反应消防船艇在工厂侧边及靠近岸边的工厂后方灭火，避免火势蔓延。

六名公众自行从工厂内疏散，没有人在火患中受伤，失火原因仍在调查中。

（民防部队面簿／读者提供）