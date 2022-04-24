发出含链接短信引诈骗疑云 公积金局：非钓鱼短信

公积金局前日（4月22日）发出一则有关终止乐龄健保计划的短信给部分会员，但因其中含有可点击的网页链接，不少公众怀疑是钓鱼短信。公积金局受询时证实短信确实由他们发出，并非骗局。

这则短信的内容是通知公积金会员，他们的乐龄健保（ElderShield）计划即将或已被终止，并附上链接，让他们点击终身护保（CareShield Life）计划的网页查询更多详情。

公众担心陷入骗局 不敢点击链接

不少公众因不知如何核实短信真伪，担心陷入骗局，因此不敢点击链接。

蔡茂展（50岁，摄影师）受访时说，他看到短信的第一个念头就是“这是一则诈骗短信”，妻子也告诫他这可能是钓鱼短信。

他说自己并不知道乐龄健保计划会被终身护保所取代，突然收到这样的短信感到有点困惑。

王惠冰（45岁，服饰设计师）与丈夫都收到了短信，两人讨论一番后，决定不要点击链接。

她说：“如果这是全国性的计划，主流媒体应该会报道相关信息，届时我们再点击链接也不迟。”

郑坚忠（48岁，技术专员）则在收到短信后便转发给保险经纪查证。“我的保险经纪建议我登入公积金账号，直接在当局的网站上查看相关资讯更为安全。”

公积金局回复《联合早报》询问时指出，这则短信是为了通知会员他们已纳入终身护保计划。“这则由公积金局发出的短信是真实的，目的是告知会员他们的乐龄健保被终止。”

终身护保是2020年10月1日推出、由公积金局承保的全国保险计划，目的是让上了年纪后面对严重残障的国人有基本的财务保障。

1970年至1979年出生的公众，若之前已投保乐龄健保400又没有严重残障，便会在去年12月1日起自动升级至终身护保。

去年底发生的华侨银行钓鱼短信诈骗事件中，共有790人被骗高达1370万元。当时受害者就是最先点击短信中所含的伪造银行网页链接，才一步步走进圈套，结果痛失钱财。

金融管理局今年1月出台措施，要求本地银行在发给客户的短信及电邮中移除可点击的链接。

政府机构目前仍可使用短信与可点击的链接来传达信息，但智慧国及数码政府工作团（SNDGG）早前表示，会针对这种做法进行检讨。

公积金局发言人指出，会员可通过检查链接结尾是否有“.gov.sg”，以核实链接是否属于公积金局或其他政府网站。

智慧国及数码政府工作团也表示，会确保所有政府机构的网页链接结尾必须包含“.gov.sg”。另外，工作团也会采取措施提高公众意识，在点击任何链接前先确认其正当性。