系列讲座和导读会登场 世界书香日鼓励公众 疫情中阅读怡情

以“漫漫疫情，书香怡情”为主题，2022年“世界书香日暨文学四月天”通过多场演讲、讲座和导读会，鼓励公众在疫情中阅读。

活动由推广华文学习委员会、国家图书馆管理局和华侨中学主办，4月初开始举行至5月29日结束，昨天正式开幕。教育部兼社会及家庭发展部政务部长、推广华文学习委员会主席孙雪玲致开幕词时，以自己在面簿上传导读绘本视频的经验，鼓励公众成为各自生活中的导读员，分享书籍中丰富的文化价值观。

她说：“世界局势一直在变化，冠病疫情仍然影响着我们的生活。在我们每天接触的各类新闻中，有一些难免令人愤怒、沮丧、失望或无奈。我们可能无法改变一些事情的结果，但是，我们可以通过阅读来充实自己，把在书中找到的能量散播出去，照亮自己，也照亮他人。”

本届活动新增“读乐众乐”与“作家如是说”项目，前者由华侨中学学生给小学生导读，“作家如是说”则邀请作家与中学生读者交流。

“读乐众乐”项目派出华侨中学语言特选课程与双文化课程的学生担任导读员，给南华小学、圣斯德望学校、美华小学与南洋小学学生线上导读“新新岛”系列图书。

学生导读员庄燊磊（15岁，中三）受访时说，为了生动导读，同学制作了演示文稿，为每一页故事设计问题，他们一开始还担心冷场，没想到学弟妹都踊跃回答。

他说：“我建议这项导读活动继续办下去，因为对华文的兴趣必须从阅读开始，学长姐带学弟妹的方式可以让大家接触华文书，进而培养阅读习惯。”

在开幕演讲中，来自台湾的畅销书作家、新北市立丹凤高中图书馆主任宋怡慧借古代“潮人”诸葛亮、白居易与墨子的人生智慧，畅谈爱的艺术。

本地诗人、作家协会会长林得楠则从余光中、郑愁予、李白、杜甫等现代与古代诗人，谈到他个人写诗的初心。

林得楠说：“粗心的人往往会忘记他们的初心。”他鼓励学子细心体会生活，借诗找到感动，从观察思考中得到灵感，因为“诗能让你的成长充满情怀。”

宋怡慧与林得楠今天下午2时30分也将通过Zoom线上公开演讲。宋怡慧将分享“文豪经营人生的智慧”，林得楠则以“诗情·人情·世情”为题，谈诗与情。

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