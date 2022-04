Ah Huat is taking a certain course at the State Courts.乍听之下,还以为阿发到国家法院上“某种课程”。不是的,阿发准备认罪了。

公众到法庭旁听案件,听到法官、律师、主控官、通译员或被告,不时抛出一些法庭用语,如上述“certain course”词句,或DATA、SOF等缩语时,大概会丈八金刚摸不着头脑。本期《说法识法》,就整理一些常见的法律术语、缩语和常用句,顺便谈谈“奇怪”刑期,让你多懂一点点。