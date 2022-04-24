阔别两年多首场庙会喊标 福物标逾4万元

疫情后首场！措施上个月底开始放宽后，昨晚（4月23日）义福龙坛公庙欢庆妈祖千秋宝诞办喊标宴会，吸引约160人到场，不过投标时只能传话，不能喊价。

抗疫跨部门工作小组日前宣布大幅度放宽防疫措施，沉寂两年多的喊标宴会昨晚首次在位于武吉巴督的义福龙坛举办。

流程稍有变动

这是继去年九月第一场现场喊标活动后，首次允许庙宇设宴举办喊标活动，昨晚义福龙坛席开20桌，共有近160名善信和理事前来参加，气氛欢腾热闹。

庙宇主席林迪良（45岁）受访透露，他们在两周前开始筹办晚宴，刚好碰上防疫措施放宽，便寻思可举办小型喊标晚宴。

不过，为了防疫，喊标流程还是稍有变动，若信徒要标下福物还是不能大喊，而是透过站在一旁的理事协助记录及告知喊标人。

“我们尽量不让他们走动，食物也改用便当。”

即使设有一些限制，但林迪良坦言，阔别两年举办喊标晚宴感到特别兴奋，善信与理事的热情不减，希望进一步开放后，明年能在餐馆举办。

40福物标价 超预期目标

昨晚40件福物以4万余元被标下，超出预期目标。

林迪良表示，这次庙宇共有40件福物，焦点包含建庙基金的如玉、送给老人院的成人尿片以及领旗。

他透露，该领旗是他们2019年12月到访台湾的13间庙宇搜集了盖章加持过，也成为昨晚标得最高价的福物。

林清河也补充，40件福物以4万3000余元标下，超出预期的两万元目标，直呼善信热情高涨。

“我们原本以为受疫情冲击，可能标价会比较低，没想到甚至超出疫情前。”

完整报道，请翻阅2022年4月24日的《新明日报》。