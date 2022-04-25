今年首四个月骨痛热症病例 近5500起超过去年总数

今年只过了四个月，本地却已经通报近5500起骨痛热症病例，超过去年一整年的病例总数，而我国一个多月后将进入骨痛热症病例高峰期，情况令人担忧。

根据国家环境局网站公布的最新数据，上周（截至22日下午3时）共有746起新病例，比前一周多出11起。这也是自2020年9月以来，新增病例最多的一周。

我国今年至今已通报至少5459起骨痛热症病例，超过去年一整年累计的5258起。

永续发展与环境部长傅海燕昨天在一年一度的“保持整洁，新加坡”活动上发言时说，新增病例近期激增，而骨痛热症病例高峰期还未到来，病例预计会在下来几个月进一步增加，这个情况令人担忧。她吁请大家集体采取紧急行动，防止伊蚊滋生。

今年骨痛热症病例激增主要有三大原因：炎热多雨潮湿的天气导致社区内伊蚊数量升高、第三型骨痛热症病毒（DENV-3）如今成主要病毒类型，以及仍有较多人居家办公，易被白天活动的伊蚊叮咬。

活跃骨痛热症集中区增至180个

根据环境局网站公布的趋势图，过去几周的新增病例已远超过2020年同期。2020年是本地有记录以来骨痛热症疫情最严重的一年，共有3万5315起病例，造成32人死亡。

本地活跃骨痛热症集中区则从前一周的164个增加至目前的180个，其中36个因累积至少10起病例而列为红色警戒区，当中以荷兰路和西乃山路（Mt Sinai Road）私宅区的疫情最严重，累计294起病例，包括过去两周新增的30起。

傅海燕指出，冠病疫情局势已改善，但骨痛热症是个严重的健康威胁，大家必须小心提防，包括定期在家进行“灭蚊五步骤”。她也提醒，公众不止要保持住家的卫生整洁，也要注意周围环境。“整个新加坡都是我们的家园，我们必须动员整个社区一同参与。”

例如，公众外出时应该丢好垃圾，看到其他人扔的垃圾，也要把垃圾捡起来丢进垃圾桶，防止伊蚊滋生。

骨痛热症病例高峰期一般介于6月至10月，但目前不断增长的病例令人担忧，环境局因此决定提前展开预防运动，由义工和基层领袖到骨痛热症活跃区和伊蚊滋生的地方展开家访，向居民宣导预防骨痛热症的方法。