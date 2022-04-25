李总理：抗疫过程中互信是关键 信任须不断加强以克服未来挑战

李总理指出，我国的抗疫之路能安全顺利地走到这一步，有赖三大要素：坚韧的医疗系统、有效的公共卫生应对措施，以及人民对政府和彼此的高度信任。

在新加坡抗击冠病的过程中，人民对政府的高度信任，以及彼此的互信发挥了关键作用。李显龙总理指出，这种多年来建立起的信任须不断发扬和加强，以克服未来更严重的大流行病等挑战。

李总理昨晚出席在香格里拉大酒店举行的新加坡中央医院客卿讲演会暨晚宴。他在发表演说时指出，我国的抗疫之路能安全顺利地走到这一步，有赖三大要素：坚韧的医疗系统、有效的公共卫生应对措施，以及人民对政府和彼此的高度信任。

李总理强调，社会对政府和医疗体系的信任，对公共卫生和医疗成果至关重要。他引述医学期刊《柳叶刀》的一项研究说，人民对政府的信任度越高，就越愿意遵守防疫措施，冠病疫苗接种率也更高。“因为有了信任这份最宝贵的资源，新加坡人才能在疫情期间，团结一致，齐心抗疫，而不是相互对抗。”

李总理也说，我国过去数十年来建立的强大信任，使新加坡有别于其他国家。我国必须继续加强这种信任，并且保持医疗系统的高度透明。民众相信医护人员的专业，也相信医疗系统在出现失误时，会开诚布公地解释。

他举例，卫生部定期发布接种冠病疫苗后出现严重不良反应者的数据，当执行上出现失误或有人注射错误的疫苗剂量，当局也会主动调查并向公众解释。

“一些人可能认为，保持沉默或许比较容易，以免发布坏消息引起不必要的恐慌。这是方便的权宜之计，但非常不明智。若我们保持沉默，一两次或许行得通，不过一旦谣言传开，人们会逐渐对医疗体系失去信心。我们最终会因失去公众的信任，付出高昂的代价。”

李总理在疫情期间曾多次强调信任的重要。他在上月24日的全国讲话中也提到，我国能沉着应战的关键因素，是人民对政府和卫生当局的信任，以及对彼此的互信。

此外，我国也须维持卓越的医疗水准，作为坚韧医疗系统的支柱，并进一步加强对公共卫生的重视。这包括为医护人员提供支持和提升专业技能，定期检讨医护人员的薪金配套，以及拓展医疗基础设施。

李总理也说，我国将在2030年之前，增设九家综合诊疗所，以及六家急症和社区医院，并且深化我国过去20年来建立起的研发能力和生物医学专才。

大流行病也凸显了公共卫生专业知识的重要。李总理指出，我国必须了解新的疾病如何传播，利用建模预测疾病趋势，以及通过非医疗的干预措施来管控疫情。

李总理赞扬和感谢医护人员付出

李总理也在晚宴上为中央医院出版的新书《坚守初心，携手抗疫》（Purpose with Passion: Our COVID-19 Stories）主持推介仪式，新书记录了中央医院前线人员在疫情期间，与病毒搏斗的艰辛历程。

他在演说中赞扬医护人员的勇气和毅力，并感谢他们在疫情期间，承受极大的压力和工作量，使新加坡能在非常时期保持某种程度的正常状态。

明天起，我国将大幅度放宽防疫安全管理措施。李总理说：“你可以感觉到这座城市又恢复了生气。我们有信心应付下来可能发生的任何情况，继续向新常态迈进。”

他在总结时指出，冠病疫情对新加坡来说是一场“火的洗礼”，但我国正是这些考验谱写“新加坡故事”的每个篇章。

“我们是在危机中诞生的国家，历经了许多风风雨雨才走到今天。展望未来，新加坡必须继续保持成熟和坚韧，从自身和他国的经验中学习，我们的医疗系统也是如此。”