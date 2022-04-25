社媒上发广告“猎人”利诱租借银行户头 律师提醒慎防借户头沦为犯罪同伙

本报记者辗转联系到一名“猎人”，一番沟通后，“猎人”开出每周150元的价格，称可按周或按月支付租借户头的费用。

动一动手指就能赚快钱？犯罪团伙看准人们的贪婪之心，以诱人报酬来“租借”银行户头。受访律师提醒，切勿提供个人账户资料，以免将自己的银行户头沦为非法转账工具，不慎触法当了帮凶。

日前一个名为“SG - FREEMARKET”的Telegram群组频发广告，要以租借的方式，征求大华银行、渣打银行，以及星展和储蓄银行的网银户头。

为具体了解交易及协商过程，本报记者辗转联系到其中一名“猎人”，并通过短信与他交谈。

“猎人”首先要求记者报价，几次对谈无果后，他声称自己经营一家赌场，借用网银户头仅供客户玩纸牌游戏。

记者追问会否遭警察逮捕，对方声称“只做熟人生意”，保证不会有事，叫记者不必担心。

一番沟通后，“猎人”随即开出每周150元的价格，称可按周或按月付“租金”。若长期合作，数额还可以再增加，程序简单，只需提供个人账户姓名、密码和自动提款卡的密码即可。

记者没打算继续聊下去，“猎人”没得手，又尝试说服几次，之后就放弃，没有紧追。

针对这个情况，Dentons瑞德律师事务所合伙人林耀军律师受访时说，任何人都不应该将个人银行户头借给他人，或接收来历不明的款项，否则可能因涉及协助非法洗钱活动而被控，银行户头也可能遭冻结。“个人银行账户本来就应该只能个人使用。”

林耀军补充道，具体刑罚视嫌犯被提控的罪行而定。例如，把银行户头、提款卡等借给阿窿，将被视为协助非法放贷，初犯罪成可被判最长四年监禁，罚款3万元至30万元不等，以及最多六下鞭刑。

借出的银行户头若涉及洗钱，例如用作转移诈骗金额，根据转移赃款抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，罪成可被判最长10年监禁，以及最高50万元罚款。

律师：公开征求网银户头触犯欺骗条文可判坐牢罚款

资深律师蓝国庆指出，在通讯平台或网络上征求网银户头，触犯了刑事法第415节的欺骗条文。若罪名成立，将被判坐牢、罚款、或两者兼施。

判刑的轻重根据嫌犯涉案的程度、涉及的金额和是否从中受益等因素而异。

触爱社区服务资深辅导员黎凤玲说，骗子看准的是人们“以小博大”的心理，涉世未深的年轻人尤其容易上钩。

“现代社会物质需求越来越高，年轻人吃喝玩乐的种类五花八门，又不想花时间精力寻求合法赚钱方法。这种一眼就看得到的甜头，很快就促使他们一步步掉进深坑。”

警方文告透露，商业事务局联合七大警署于3月展开两周的执法行动，共有457名嫌犯被指参与至少1500起各类诈骗案或充当钱骡受查，涉及金额逾1150万元。

落网者中，年纪最小仅13岁，有越来越年轻的趋势。

警方提醒公众，不要将个人的银行账户借给他人使用，以避免不慎卷入骗案，成为骗子的同伙。

这些信息若被他人利用来犯罪，信息的提供者也得承担法律责任。