“吃喝玩乐在邻里”第二系列 随团游金文泰品美食逛老店

获新加坡企业发展局的支持，新加坡邻里中心与全国商联总会与《联合早报》推出第二系列的邻里旅游，第一站是融合了传统与现代元素的金文泰中心与金文泰小贩中心，将在5月8日（星期天）带领100名公众深入那里林立的美食地点与鲜为外人所知的老店。

由新加坡邻里企业中心、全国商联总会与《联合早报》联办的“吃喝玩乐在邻里”已步入第二系列。第一系列的五条旅游路线带近500名公众在疫情期间游了10个新加坡邻里，除了给国人开辟新旅游路线，也为这些邻里带来不少的访客，同时为商家带来新商机。

第一系列邻里旅游成功举办，在新加坡企业发展局支持下，新加坡邻里中心与全国商联总会与《联合早报》推出第二系列的邻里旅游，第一站是融合了传统与现代元素的金文泰中心与金文泰小贩中心，将在5月8日（星期天）带领100名公众深入走访那里林立的美食地点与鲜为外人所知的老店。

参加旅游团公众可获得10元餐券品尝美食

由《联合早报》与City Tours策划的旅游路线，将先带公众到第448座小贩中心去寻访美食。小贩中心平日人潮络绎不绝，是附近居民解决早午餐的首选，参加此次邻里旅游团的公众，将各可获得由金文泰商联会提供的10元餐券，品尝这里的美食。

其中，值得一试的包括已经营了20多年的麻油鸡、档口传到第三代的雪山炸香蕉、经常大排长龙的财好沙爹肉干、30年来坚持用炭火烤的老半斋烧腊饭、推出“黯然销魂饭”的宏兴利正宗海南鸡、受食客欢迎的正志文记猪什汤、卤汁香郁黏稠的建成卤面虾面叻沙、已传到第三代的炒菜头粿，以及本地百年老字号笑吃西德利油条的第一个档口。

享受美食后，参加者将在导游的带领下，走访金文泰中心的邻里商店。有40多年历史的金文泰，从一个沼泽地、村庄和农场地区发展成组屋城镇，后来也建起了现代化商场，但在现代化的席卷下，仍然保留了不少已在那里营业40多年的老店。

值得参观的老店包括喜临门洋服，听从12岁起就跟着父亲学艺的洋服店老板丘永福，28年前如何接过父亲的洋服定制生意，并一直坚持至今；成立于1976年的万顺针车行如何从金文泰的总店，发展到目前有四家门店；原本从1948年起就生产麻油的胡振隆肉干贸易行，从1972年起也开始卖起肉干，除了一般的猪肉干和肉松，也售卖龙虾和鳄鱼肉干。

另一家值得参观的老店，是40多年前第一批入驻金文泰新镇的长春贸易镜业。该店目前已交给第三代打理，除了帮客户装裱，也售卖一些字画。有人坚守传统行业，也有人在守业时配合时代的改变推陈出新。

汇聚三代人的努力与心血的金文泰建成服装布庄，因为自20多年前起买布料做衣服的顾客锐减，便开始售卖各种花布、床单、被套等纺织品与现成或订制的窗帘。

看UFM100.3面簿直播赢取OPPO手机

第二系列的邻里旅游团也加入了新报业媒体信托华文媒体集团旗下的两家华文电台UFM100.3和96.3好FM为宣传电台。

UFM100.3的两名年轻DJ欣盈与伟龙将随金文泰邻里旅游团在当天早上9时30分到11时30分之间的电台节目中介绍金文泰中心的美食和看点，并在12时到1时之间通过UFM100.3的面簿做视频直播。

只要收听及收看当天的直播，再回答DJ发出的一道问题，就有机会赢取由新加坡邻里企业中心所送出的一台价值近600元的OPPO手机。【点击报名】