怀抱着种种帮助他人的目标，黄楒悯将站立划桨这个自己感兴趣的运动，融入身心保健中心的项目中，鼓励年长者通过这项活动，活得更健康和更有活力。

黄楒悯（48岁）10多年前仍在警队服务时，医生指她的身体已经开始老化，她于是决定进修老年学以及食品与营养学，把自己的身子调理好。

掌握了这些新知识，加上不时会照顾需要慈怀疗护（palliative care）的病患，她毅然决定结束20年的警察生涯，于2016年和朋友成立社区义工计划The Facilitators' Project。这个计划通过不同的方式，如宠物治疗和体育活动，帮助妇女与儿童治疗内心创伤，重新建立起信心。

之后，她又创立身心保健中心The Affirmative People，并当上转型健康教练（Transformational Health Coach），通过一些课程、项目与指导，帮助他人保持身心健康。

黄楒悯说，很多时候有需要的人并不是要其他人的救济，而是要找到如何自助的途径。因此，她也希望协助改变义工的观念，让他们扮演协助受益人成长的角色。

怀抱着种种帮助他人的目标，她将站立划桨这个自己感兴趣的运动，融入中心的项目中，鼓励年长者活得更健康和更有活力。

这名百盛亲水天地站立划桨兴趣小组的志愿教练，经常带领年长者通过站立划桨探索全岛的不同地点。她也希望在不久的将来，让参加The Facilitators' Project的孩童，也能有站立划桨的体验。

“站立划桨是个让人感觉更有能力掌控自我的体育项目，它让来自不同背景与拥有不同能力的人，按照自己的步伐学习与进步。通过这个项目，一些参与者成功地重新发现自我，以及发掘自己潜在的能力，就算是上了年纪的的人也不例外。”