被指洞房夜与主持人胡搞 女网红怒告女郎诽谤上诉到高庭

女郎在社交媒体指女网红劈腿两男，遭女网红起诉对方诽谤，法官早前批准前者要求女网红公开与两男的简讯对话及日记，女网红不满上诉至高庭。

《新明日报》早前报道，全职女网红黄玲思在2019年12月结婚，但和丈夫在2020年4月进行申请婚姻无效的手续，并于去年3月正式结束婚姻。

在2020年12月时，一名女子吴素涵在社交媒体Instagram贴出几则限时动态，注明“2020年的偷吃大王”，称黄玲思对前夫不忠，包括交往期间跟健身教练互传色情简讯，也指她在婚宴当晚和婚宴主持人发生关系。

黄玲思为此起诉吴素涵诽谤，指这些限时动态损害她的名誉，而作为全职网红，她依附社交媒体的名誉来获得商业合作，因此造成她生计受影响。

吴素涵为证明限时动态属实，传发票要求黄玲思公开她与前夫恋爱至解除婚姻期间，跟这两名男子的通讯记录；同时也要她出示日记里有关婚宴主持人的内容，而黄玲思以对方想“钓取资料”回绝。

不过之前法官表示吴素涵寻求的资料，与判断诽谤内容真伪有关，而黄玲思否认对方的立场，认为这不足以代表事情不成立或无需辩解。

法官因此批准吴素涵的申请，要求黄玲思出示与健身教练从2016年6月至2020年6月的通讯记录，也需提供从2018年6月至2020年6月与婚宴主持人的通讯记录及相关日记内容。黄玲思对裁决不满，已上诉至高庭。代表律师告诉《海峡时报》，虽然他们对裁决感到失望，但他们信任及尊重这个决定和上诉过程，并把事实的真伪交由法庭定夺。（人名译音）

完整报道，请翻阅2022年4月25日的《新明日报》。

