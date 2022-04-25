骨痛热症病例激增 我可以做的5+3

今年首四个月，新加坡已通报近5500起骨痛热症病例，超过去年一整年累计的5258起。

根据国家环境局网站公布的最新数据，骨痛热症每周新增病例从今年2月底起呈现上升趋势，4月10日至16日共计735起新病例，4月17日至22日则有746起，是2020年9月以来新增病例最多的一周。环境局预测，下来几个月的病例会持续增加。

为什么骨痛热症这么严重？

环境局解释，骨痛热症病例激增，主要有三个原因：社区内的伊蚊数量大幅增长；之前少见的第三型骨痛热症病毒（DENV-3) 开始流行；仍有一些人居家办公，在白天活动时易被伊蚊叮咬。

1) 天气炎热又潮湿 使伊蚊数量激增

环境局指出，今年3月社区中的伊蚊数量同比高出48%。伊蚊的繁殖次数则从2月的1300次，近乎倍增至3月的2400次。

环境局是通过分布全岛的6万8000个捕卵器（Gravitrap）来侦测伊蚊数量，捕卵器能诱捕寻找产卵地点的雌性伊蚊。

当局解释，伊蚊数量激增可能是因为近来天气炎热又潮湿，缩短了伊蚊的孵化周期，加快了伊蚊数量的增长。伊蚊体内的骨痛热症病毒，也会在室外温度提高时复制得更快。

在伊蚊数量较多的地区，骨痛热症流行的风险更大。一旦病例在这些地区出现，更多的伊蚊可加快骨痛热症的传播。这些地区成为大型骨痛热症集中区的可能性，平均要比伊蚊较少的地区高出三到十倍。

截至4月22日，本地有180个骨痛热症集中区，其中36个是累计至少10起病例的“红色警戒区”，情况较严重的地区包括：荷兰路和西乃山路（Mt Sinai Road) 私宅区 （294起病例）、道德路和道义路住宅区 （179起病例），以及兀兰弯和兀兰坡（Woodlands Rise）住宅区（178起病例）。

2) 第三型骨痛热症病毒（DENV-3) 成主导病毒

骨痛热症病毒分为四种类型，特征上各有些微不同。

2020年以前，新加坡主要流行第一和第二型病毒，第三型过去30年并不常见，第四型的发病率在本地相当低。

不过，到了2021年，第三型病毒疫情却大暴发，目前更已经超过第二型病毒成为主导。在36个红色警戒区中，至少25个出现第三型病毒。2021年，第四型病毒病例也比之前多出四倍。

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院助理教授汉娜克拉彭（Hannah Clapham）通过电邮接受zaobao.sg访问时解释，由于新加坡多年来没有出现过由第三型病毒引发的疫情，人们对这类型病毒的免疫力较低，会更容易受到这一类型病毒传播的影响。

她说：“一个病毒类型的传播，不仅取决于该病毒的特性，群体免疫力也是关键。”

至今还没有专治骨痛热症的药物，因为很难同时对四种类型的病毒产生稳定的抵抗作用，也缺少能反映人类病理特征的实验动物模型。

全世界市面上也只有一款骨痛热症疫苗，是由法国赛诺菲（Sanofi）研发的Dengvaxia，但是本地注射的人不多，因为未曾感染骨痛热症的人如果在接种后染病，可能出现更严重的症状。菲律宾曾在全国推广施打Dengvaxia，后来因一些儿童接种后死亡而紧急停止接种计划。

病例激增，人们该感到恐慌吗？

汉娜克拉彭教授指出，今年骨痛热症病例开始增长的时间比往年来得早，但至于何时到达峰值、峰值又多高，则难以预测。她提到，今年的病例数还未达到2020年的高峰。

由于病例可能继续攀升，汉娜克拉彭呼吁人们做好心理准备，也做足防蚊措施，避免伊蚊在家中滋生。

环境局已从3月底加大宣传力度，派遣义工到骨痛热症集中区进行家访，教导居民预防骨痛热症。环境局也在伊蚊滋生的高发区挂上紫色警示布条，提醒公众保持警惕。在红色、黄色警戒区和绿色监测区也贴有相应颜色的布条。

环境局也鼓励公众下载myENV应用，若居住地周边出现骨痛热症集中区或大量伊蚊，这一应用将发出提醒通知。

人们可以如何预防骨痛热症？

永续发展与环境部长傅海燕4月25日在面薄发文，提醒公众定期在家进行“灭蚊五步骤”，避免伊蚊滋生：铲松家中植物干硬的泥土；清空花盆的托盘；倒翻水桶，擦拭桶沿；更换花瓶里的水；疏通屋顶的檐槽和沟渠，放入灭蚊药。

国家环境局的宣导传单，说明“灭蚊五步骤”。

若公众居住在骨痛热症集中区或发现周围有很多蚊子，环境局也建议采取三个额外的防蚊步骤：

骨痛热症的症状包括：突然发烧，持续两到七天；剧烈头痛；关节与肌肉酸痛；皮疹；晕眩与呕吐；鼻子或牙肉出血；皮肤容易擦伤。环境局建议出现以上症状的公众尽早求医。