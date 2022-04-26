调查：近半雇员认为灵活工作安排应成为职场新常态

冠病疫情改变人们对办公模式的看法，本地约半数受访者认为，灵活工作安排应成为职场新常态。家中有年长者和小孩需要照顾的人尤其这么认为。

从今天起，本地防疫措施大幅放宽，所有雇员可重返工作场所。不过，李光耀公共政策学院新加坡政策研究所的调查显示，更多雇员希望有灵活的工作安排。

根据政策研究所昨天发表的《新加坡冠病疫情中的工作安排》论文，研究团队从去年7月防疫高警戒解封第二阶段，至今年4月防疫措施进一步放宽期间，共展开19轮网络调查，访问了超过2000名新加坡公民和永久居民。

结果显示，在冠病疫情期间，大部分时间须回到工作场所办公者从去年7月的半数左右，增至今年4月的74%。不过，大多时间居家办公者有近四成对于重返工作场所感到有压力。

在同一段期间，认为灵活工作安排应成为职场新常态的受访者介于41%至52%；倾向大部分时间居家办公者占20%至35%；希望大部分时间回返工作场所的人则有21%至37%。

家中有年长者需要照顾的受访者当中，52%认为灵活工作安排应成为职场常态。这个比率比家中有小孩，或有小孩也有年长者的人更高。家中有小孩者约44%希望能灵活安排工作。

在女性受访者群中，73%认为灵活工作安排或居家办公应成为职场常态，看法一样的男性有66%。

领导这项研究的政策研究所社会研究室主管兼首席研究员马修博士（Mathew Mathews）指出，因育儿责任以及家务活主要由女性担负，所以她们更希望有灵活的工作安排，以便里外两头兼顾。

“灵活工作安排能协助人们尤其是女性，更好地兼顾事业与家庭，也能让男性承担更多看护和育儿方面的责任。”

目前大多时间居家办公，并认为灵活工作安排应成为常态的受访者中，有42%表示若雇主要求大部分时间回返工作场所，他们可能考虑寻找其他工作。

大多时间居家办公的受访者指出，他们面临的挑战包括无法在下班后放下工作、缺乏和同事互动以及难以和雇主建立互信关系。

至于职场要如何更好地过渡到回返工作场所或采取混合办公模式，45%的受访者认为，雇主应让员工自选在哪一天回公司上班。也有约四成认为，应准许雇员每周居家办公三天。

马修说，每个人的情况各有不同，雇主应根据雇员所处的人生阶段、家中是否有孩子等各种因素，尽量协助他们做出最合适的工作安排。