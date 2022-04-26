许清雯起初在组屋楼下为独居老人理发，后来在其他义工的介绍下，开始到新加坡智障人士福利促进会、宏茂桥太和观医院以及雅西西慈怀病院提供义务理发服务。

为了帮住在疗养院的外公剪头发，全职妈妈许清雯10年前到民众俱乐部学理发，后来在导师的介绍下成为义工，定期为独居老人和慈怀病患义务理发。

育有两个孩子的许清雯（40岁）受访时忆述，外公生前患有失智症，好几次外出都没人发现，家人非常担心，因此安排他入住疗养院。

“我想为外公做些什么，刚好我对理发有点兴趣，就到民众俱乐部上课。教理发的导师平时从事义工活动，我跟他上了几堂课后，也开始加入义工行列。”

许清雯起初在组屋楼下为独居老人理发，后来在其他义工的介绍下，开始到新加坡智障人士福利促进会（MINDS）、宏茂桥太和观医院以及雅西西慈怀病院提供义务理发服务。

她说，有的病患虽然只见过一两次面，但跟他们聊天颇有感触。“印象最深的是一名菲律宾籍护士，他知道自己时日无多，却依然坚强乐观地面对人生，每次剪完头发，都笑着向我道谢。”

冠病疫情暴发后，医院和疗养院有好一段时间禁止接待访客，义剪活动也减少了。

不过，许清雯每月仍到雅西西慈怀病院为病患理发，有时也会跟着居家护理团队到病患住家，为行动不便的病患理发，但上门前要先做抗原快速检测。

她坦言，穿着个人防护装备理发是一大挑战，戴上手套后，握剪刀和剃刀都不太顺手。

若病患卧病在床，无法坐在椅子上理发，许清雯会把病患的枕头往下移，或请另一名义工帮忙轻扶病患的头部。

“起初很不习惯，因为不便在病患前面摆放镜子，我常担心头发剪得不整齐，要小心翼翼、慢慢地剪。”

尽管有诸多不便，许清雯还是一有机会就积极参与义剪。“我的小小举动可以带给他们欢乐，让他们漂亮、舒服、开心地走完人生最后一程。”