疑母外遇起争执 两子扭打母被推头撞墙死

家庭悲剧！长子怀疑母亲搞外遇，对质时爆发冲突，幼子为护母，和哥哥扭打起来，母亲劝架被推，头撞墙昏迷送院，八天后伤重不治。

这起悲剧发生于2019年8月16日早上6时左右，母亲是名52岁妇女。为了不公开儿子的身份，法官谕令不得报道任何相关人士的名字。

验尸庭今早（4月26日）就妇女死因召开研讯，负责案件的调查官出庭供证。

庭上揭露，妇女长子案发时在服兵役，患有自闭症的幼子还在就学。

妇女丈夫平时清晨4时30分就出门上班，直到晚上才回家，妇女周一至周五全心照顾自闭儿，周末会打工帮补家用。

一家人住在一房一厅的组屋单位，妇女原本睡卧房，案发两个月前搬到客厅睡。

长子说，母亲搬到客厅睡后，时常在父亲出门后悄悄与人通话，因此怀疑对方搞外遇。

案发当早，长子称又发现母亲在通话，偷听一会儿后，上前质问电话另一端的“他”的身份，结果母子俩大吵起来。

长子抢过母亲手机砸在地上，导致冲突升级，两人开始动手，长子期间掌掴、出拳，还一度把母亲推倒，造成她头撞墙及电视机台桌。

幼子这时被吵醒，见到哥哥在打母亲，上前与对方扭打成团，妇女想要将两人分开，却在推搡中，遭幼子推向墙壁，造成她头部二度撞墙，接着又撞到橱柜。

她站起来走了两步后当场呕吐，然后不支倒地，甚至开始全身抽搐。

长子见状立刻报警，并电召救护车，不过妇女在救护车抵达时已经昏迷不醒，医生抢救八天后仍返魂乏术，在8月24日过世。

完整报道，请翻阅2022年4月26日的《新明日报》。