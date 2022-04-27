反诈骗中心指挥处三年来 冻结近3万银行户头取回2亿余元

冠病病毒不断变种，不法之徒在疫情期间也不断变换干案手段，诈骗案与日俱增，去年发生的诈骗案同比增加了52.9%。警方在2019年成立反诈骗中心，今年3月扩编成反诈骗指挥处，至今已冻结超过2万7300个银行户头和取回超过2亿元。

内政部长兼律政部长尚穆根上周五（4月22日）在警察部队常年工作计划研讨会的预录致辞中说，为打击新的犯罪趋势，警方将反诈骗中心扩编成反诈骗指挥处（Anti Scam Command），调查所有类型的骗案，并监督在各大警署新成立的反诈骗调查小组（Scams Strike Team）。

商业事务局局长周祥泰在研讨会上指出，反诈骗指挥处专注于从“上游”开始介入，观察户头的资金流向，利用技术辨别潜在的诈骗案，在受害者意识到自己上当前就提醒受害者，进而阻止骗案的发生。

反诈骗指挥处也与各利益相关者合作，以迅速地追回被诈骗的款项，减低受害者蒙受的金钱损失。例如，与银行和金融科技公司合作开发反诈骗金融系统，利用人工智能识别，阻止可疑的金融交易。

反诈骗指挥处至今与超过60家机构合作，包括本地和外国银行、非金融机构和加密货币公司等。

与多方合作拦阻可疑交易

根据警方的数据，反诈骗指挥处从2019年6月成立至今年3月，与多方合作，成功冻结超过2万7300个银行户头和取回超过2亿元的款项。加密货币平台Coinhako、电子游戏配件制造商雷蛇（Razer）和渣打银行近期分别与指挥处合作，阻止数起骗案的发生。

Coinhako发现某个账号有异常行为，怀疑用户电邮被盗用后联系警方，顺利阻止超过11万元的金额被盗走；雷蛇透过数据发现可疑迹象后，和警方合作在10分钟内封锁22个相关的户头，阻止一起网络情色诈骗案；渣打银行则在接获警方通知后，得知受害者把20多万元的款项汇入一个银行户头，迅速地在24分钟内追回款项。

反诈骗指挥处也在多个方面加强能力和部署，如对诈骗案的监管，从案例中找出打击骗案的有效方案；与国际执法单位紧密合作，打击更多跨国诈骗集团；在七大警署设立反诈骗调查小组，对付诈骗团伙和钱骡等。