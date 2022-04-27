当义工初期，杜庆良负责带一些独居的年长者到诊所复诊，也会和义工伙伴一起为独居老人打扫住家。大约三年前开始，他当了独居老人的友伴，每个月上门一两次陪他们聊天。

陪伴独居老人聊天、定期带他们到诊所看诊、为他们打扫住家……也为自己寻找更有意义的乐龄生活。

杜庆良（69岁，退休者）六七年前在一个邻里卫塞节庆祝活动上，遇见非营利机构福善（Blossom Seeds）招募义工，决定报名。

“当时我已经退休了，在家里也没有什么事情可做，我就想，可以当义工帮助其他人。”

当义工初期，杜庆良负责带一些独居的年长者到诊所复诊，也会和义工伙伴一起为独居老人打扫住家。大约三年前开始，他当了独居老人的友伴，每个月上门一两次陪他们聊天。

有一段经历让他毕生难忘，至今仍感内疚。

他曾负责带一名八旬妇人定期到诊所复诊，两人的关系很好，老友伴会经常和他聊天、谈心事。可是有一天，当他上门准备带老姐姐去看医生时，她却拒他于门外，坚决不肯和他说话。

他后来才知道，与老姐姐同住的孙子几天前因癌症病逝了。“她觉得在自己最艰难的时候，我完全没有关心她，所以很生气，但是我那时什么都不知道。到现在我还觉得内疚，所以在当独居老人的友伴时，会更加关心他们。”

杜庆良说，当义工除了能帮助到许多年长者，自己也获益良多。他不仅结识了一班志同道合的好朋友，也透过聆听长者的经历，对人生有更多更深的体会。

“我觉得生老病死是每个人的必经过程，只是在我们离开之前，我们怎么过自己的生活，为其他人做了什么，这些都非常重要。”