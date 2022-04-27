疑为阻车向前滑 司机遭拖车碾毙

拖车司机到工业楼载货，岂料停车后拖车头仍向前滑去，已下车的司机疑为了赶返驾驶座拉起手刹车，竟冲向车头当场被碾过撞毙。

这起车祸发生在今早（4月27日）8时04分，地点在义顺工业1街的工业楼。

读者洪先生（58岁，灯具公司老板）今早通知《新明日报》，来到工业楼上班时，发现有警员和救护车在场，公司外附近车道则有一具被蓝帐篷盖着的尸体。

据工作人员告诉他，怀疑死者或忘了拉手刹车，拖车才会往下滑动。

受访者提供现场一段逾1分钟的视频显示，当时一辆黄色的拖车头在车道上，有一人在车前走动，此时拖车缓缓在斜坡往前滑动后一度停止。

记者向雇佣死者的物流公司经理黄先生证实，死者是乔迪（Jothi），是公司一名来自印度的员工。

据他了解，当时死者是驾着拖车从公司出发，到上述地点载货。

他认为，死者或许是下车找管理层时，拖车开始往下滑动，死者相信是在车前走过，要上车拉手刹车，才发生这起意外。

警方及民防部队受询时证实这起事故。警方透露，于今早8时09分接获通报，指该工业大楼发生一起涉及一辆拖车头（prime mover）的致命意外。39岁男司机被发现时一动也不动地倒卧在地上，医护人员宣告当场死亡。案件调查中。

完整报道，请翻阅2022年4月27日的《新明日报》。